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Totti desvela que Fàbregas le propuso volver al fútbol a los 48 años con el Como

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Roma, 22 sep (EFE).- Francesco Totti, leyenda del Roma, rechazó a los 48 años una propuesta de Cesc Fàbregas para volver al fútbol e incorporarse a las filas del Como, según desvela en una autobiografía publicada este martes, en la que afirma haber rechazado también al Génova por no querer traicionar al conjunto romano.

"Dije que no a la Serie A. Dije que no al Génova. Dije que no al Como. Tenía 48 años. El entrenador del Génova era Alberto Gilardino, campeón del mundo como yo con Italia en 2006, mientras que en el banquillo del Como ya estaba Cesc Fàbregas, uno de los grandes de la historia del fútbol", escribe en el libro "Oltre" ("Más allá de") sobre esta anécdota de hace aproximadamente dos años.

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"Gilardino tenía 42 años, Fàbregas 37, así que habría tenido respectivamente 6 y 11 años más que quienes cobraban por decirme qué hacer. No son leyendas urbanas, es la pura verdad. Increíble, pero cierta. Una locura", agrega.

Totti, que se retiró en 'la Loba' en 2017 tras 25 años en el club, subrayó en sus confesiones que estuvo pensando seriamente en la posibilidad de regresar al fútbol profesional ya que su estado físico se lo permitía, pero la conclusión era siempre la misma: "¿Se puede jugar en un equipo que no sea el Roma?".

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"Tenía 48 años, de acuerdo, pero la edad de alguna manera se puede superar; uno se vuelve más lento, pero el pie no envejece. Todos de acuerdo: ese no necesita bótox. La Roma era el punto. No el problema, nunca lo será. Una traición deportiva no tiene edad, ya tengas 18 o 48 años", explica.

El eterno capitán y '10' del Roma relata que antes de dar una respuesta a los dirigentes del Génova y del Como, que se tomó un tiempo, en el que empezó a trabajar duro, para pensar en la decisión.

"Seguí con el fútbol 8 de los lunes, añadí tres sesiones semanales en el gimnasio y dos con el fisioterapeuta, y controlé mi alimentación. Fuera el pan, fuera los dulces, fuera todo. Dejar los dulces fue durísimo (...) Entrenaba y no me costaba demasiado, el físico respondía bien, más allá de las molestias normales de alguien que se acerca a los cincuenta", recalca.

"La cabeza decía que podría aceptar, el corazón decía que no; luego se intercambiaban los papeles, los pensamientos frenaban y el corazón se aceleraba", cuenta respecto al peso que tuvo en su elección su pasado en el Roma, el club de su vida.

El libro de confesiones de Totti, coescrito junto al periodista italiano Alessandro Alciato, salió a la venta este martes con el subtítulo: "Uno se jubila y le pasa cualquier cosa. Y entonces tiene que contar la historia". EFE

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