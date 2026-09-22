Temas del día de EFE España del martes 22 de septiembre de 2026 (13:50 horas)

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Madrid - El Gobierno dice que en una semana 1.308 migrantes han vuelto a Marruecos voluntariamente.

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- Albares se verá con su homólogo marroquí en Nueva York para abordar la situación en Ceuta

(Texto enviado a las 2:42; 416 palabras)

- Margarita Robles comparecerá el 6 de octubre en la comisión de secretos oficiales del Congreso sobre Ceuta

(Texto enviado a las 12:56; 180 palabras)

- En libertad con cargos el detenido que golpeó el vehículo de la diputada de Ceuta

(Texto enviado a las 9:44; 276 palabras)

- Localizan dos 'pisos patera' en Ceuta con una treintena de migrantes, la mayoría menores

(Texto enviado a las 9:15; 268 palabras)

- Más de 40 médicos de 13 autonomías se ofrecen para reforzar el sistema sanitario en Ceuta

(Texto enviado a las 12:36; 375 palabras)

- Vox acusa a Sánchez de perpetrar un "secuestro institucionalizado" de menores inmigrantes

(Texto enviado a las 12:06; 312 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- El PP se suma a una nueva protesta para pedir elecciones generales y en defensa de Ceuta

(Texto enviado a las 11:39; 199 palabras)

BEGOÑA GÓMEZ

Madrid - El Gobierno confía en que el jurado popular haga justicia en el caso de Begoña Gómez

(Texto enviado a las 13:37; 206 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PLUS ULTRA

Madrid - El Gobierno, convencido de que Zapatero dará "todas las explicaciones" sobre las joyas

(Texto enviado a las 13:36; palabras)

PODER JUDICIAL

Madrid - El CGPJ rechaza el recurso de Bolaños contra el archivo de un expediente al juez Peinado

(Texto enviado a las 13:30; 478 palabras)

ONU ESPAÑA

Nueva York - Sánchez no acudirá este martes a la recepción que ofrece Trump por la Asamblea de la ONU

(Texto enviado a las 4:54; 377 palabras) (Foto) (Vídeo)

LEY AMNISTÍA

Madrid - Puigdemont instiste al Tribunal de Cuentas para que aplique la amnistía "sin más dilación"

(Texto enviado a las 12:07; 319 palabras) (Foto) (Vídeo)

CONGRESO PRENSA

Madrid - El Congreso retira definitivamente la acreditación de prensa al agitador Vito Quiles

(Texto enviado a las 11:34; 189 palabras) (Foto) (Vídeo)

SUCESOS SECUESTROS

Barcelona - Los Mossos d'Esquadra investigan tres secuestros en Cataluña en quince días

(Texto enviado a las ; palabras)

LISTAS ESPERA

Madrid - Sanidad urge a Madrid a dejar de coaccionar a sus trabajadores sanitarios para que callen

(Texto enviado a las 13:19; 514 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Más Madrid denuncia ante la Fiscalía la supuesta manipulación de las listas de espera en el hospital Ramón y Cajal

(Texto enviado a las 9:51; 300 palabras)

SANIDAD ABORTO

Madrid - Sanidad pide a la Abogacía que obligue a Madrid a hacer el registro de objetores al aborto

(Texto enviado a las 13:34; 421 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

MENORES INTERNET

Madrid - Los padres españoles, los que más sobreexponen a sus hijos en el entorno digital de la UE

(Texto enviado a las 12:42; 800 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

INMIGRACIÓN CANARIAS

Las Palmas de Gran Canaria - Desactivar la Ruta Canaria exige abrir vías creíbles de migración legal, según un informe del Instituto de Análisis Migratorio

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(Texto enviado a las 12:54; 788 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Una migrante que habló ante el papa se queda bloqueada en Senegal con 2 hijos en Canarias. José María Rodríguez

(Texto enviado a las 10:29; 664 palabras) (Recursos de Soda Niasse con el papa en Arguineguín en LaFototeca. Ref: 8023575574 y 8023575737)

- Rescatan a 38 inmigrantes, entre ellos tres mujeres y dos menores, al este de La Graciosa

(Texto enviado a las 12:25; 155 palabras)

OIT ELECCIÓN (Entrevista)

Madrid - Yolanda Díaz defiende un cambio basado en el diálogo: "El continuismo mataría a la OIT". Nuria Cano y María Vicente

(Texto enviado a las 11:07; 848 palabras)(Foto) (Vídeo)(Audio)

PREMIO BOOKER (Entrevista)

Barcelona - David Szalay, premio Booker 2025: "Somos más carne que espíritu, primero somos cuerpo". Irene Dalmases

(Texto enviado a las 9:08; 750 palabras) (Texto) (Foto)

SAGRADA FAMILIA

Barcelona - La Sagrada Familia plantea reubicar en un solar el edificio afectado por la nueva fachada.

(Texto enviado a las 11:57; 675 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

RTVE EUROVISION

Madrid - El presidente de RTVE propondrá que España siga sin participar en Eurovisión

(Texto enviado a las 11:07; 255 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PENDIENTE

ERUPCIÓN LA PALMA

Breña Alta (La Palma) - El presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, David de la Rosa, y varios investigadores presentan los resultados del proyecto 'Ashes', que ha seguido durante cinco años en La Palma la salud respiratoria de 2.000 personas que respiraron cenizas de la erupción del volcán del Tajogaite.

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PIEDAD BONNETT (Entrevista)

Madrid - Unos dos meses después de morir su hijo, la poeta colombiana Piedad Bonnett, Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, agarró un lapicero y se puso a dibujar los objetos que había en su habitación. Ese ejercicio de duelo es el origen de 'La voz de las cosas' (Lumen), un libro de poemas e ilustraciones que presenta ahora en España y del que ha hablado con EFE. Magdalena Tsanis

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FESTIVAL SAN SEBASTIÁN

San Sebastián - El británico Mike Leigh presenta 'Tender Loving Care' en esta jornada del Festival Internacional de Cine de San Sebastián en la que también se proyectan otras dos aspirantes a la Concha de Oro: la española 'El mal padre' y la turca 'What remains', a las que acompaña, fuera de concurso, la última película de Fernando Trueba, 'Bajañí'.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

15:00h.- Madrid.- CONGRESO PLENO.- Pleno del Congreso de los Diputados.

18:00h.- Madrid.- ESPAÑA CHINA.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, asisten a la recepción con motivo del 77 aniversario de la Fundación de la República Popular China, en la residencia de su embajador.

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ECONOMÍA

16:00h.- Madrid.- TRANSPORTES BILLETE ÚNICO.- La Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Senado debate y vota varias mociones, entre ellas una del PSOE para apoyar la implantación del billete único de transporte público.

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17:30h.- Noáin (Navarra).- EMPRESAS BIOTECNOLOGÍA.- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, visita la empresa Nanogrow Biotech. Polígono Mocholí. (Foto) (Vídeo)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

15:00h.- Madrid.- JUSTICIA REFORMAS.- El Pleno del Congreso debate la toma en consideración de una proposición de Ley del PNV para reformar la ley de eficiencia de la Justicia y la ley de Enjuiciamiento Civil sobre los procesos de familia con personas menores de edad. Congreso. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

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16:00h.- Madrid.- JUSTICIA ABOGACÍA.- El presidente del Consejo General de la Abogacía, Salvador González se reúne con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Paseo de Recoletos, 13.

17:00h.- Madrid.- JUSTICIA CONDECORACIONES.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, preside el acto de entrega de condecoraciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort, en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid.

SOCIEDAD

13:45h.- Madrid.- GOBIERNO ESPACIO.- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, mantiene una reunión con el director de la Agencia Espacial Europea (ESA), Josef Aschbacher. A las 14:30h interviene en la apertura del 'Space Debate Europe'. Casa de América.

15:00h.- Madrid.- INFORME PISA.- El pleno del Congreso debate, entre otras iniciativas, una moción de Vox y otra del PP sobre los resultados del sistema educativo que recoge el informe PISA, y otra del grupo Mixto sobre la reforma del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. Congreso.

16:00h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, se reúne con el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González Martín, en la sede del Ministerio.

16:00h.- Cebreros (Ávila).- CIENCIA ESPACIO.- El director general de la Agencia Espacial Europea (ESA), Josef Aschbacher, visita la Estación de Espacio Profundo de Cebreros, para agradecer el apoyo de las administraciones y servicios de emergencia en la respuesta al incendio forestal de Burgohondo (Ávila) en agosto. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Madrid.- AGUA LIBRO.- El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, asiste a la presentación del libro conmemorativo del centenario de las confederaciones hidrográficas. Atenderá a los medios de comunicación a su llegada al acto. C/Alcalá 13.

CULTURA Y TENDENCIAS

17:00h.- Madrid.- CULTURA ACADEMIAS.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se reúne con representantes de la Academia Iberoamericana de las Artes Escénicas y a las 17:45 horas con miembros de la Academia de la Música de España. Ministerio.

17:15h.- Toledo.- ARQUITECTOS CATEDRALES.- Atención a medios previa a la inauguración del encuentro de la Asociación Europea de Arquitectos Conservadores de Catedrales. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. (Texto) (Foto)

18:00h.- Logroño.- TOROS LOGROÑO.- Tercera corrida de toros de la feria de San Mateo con Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Fabio Jimenéz. Plaza de toros. (Texto) (Foto)

19:00h.- San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- Acto de entrega del Premio Elías Querejeta de la Academia de Cine al productor Gerardo Herrero. Tabakalera.

19:00h.- Madrid.- CULTURA LIBROS.- Presentación de la última novela de Julia Navarro, 'Una familia moderna', con la participación de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes.

19:00h.- Barcelona - PREMIO BOOKER.- El escritor británico-húngaro David Szalay habla de su nueva novela, 'La carne', ganadora del Premio Booker 2025, protagonizada por un personaje indescifrable y, a la vez, magnético, que transita impasible por la vida. Librería Finestres.

20:00h.- Sevilla.- BIENAL FLAMENCO.- El bailaor Manuel Liñán presenta su espectáculo 'Bailaor@' en la Bienal de Flamenco. Teatro de la Maestranza. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EFE

slp

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