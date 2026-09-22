Sumar y PNV aplauden el fallo del TC y urgen a que la ley de amnistía se aplique a todos

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Madrid, 22 sep (EFE).- Sumar y PNV han aplaudido la decisión del Tribunal Constitucional de amnistiar el delito de malversación al exconseller catalán Jordi Turull, lo que abre la puerta al regreso de Carles Puigdemont, y han insistido en que la ley de amnistía a los condenados del 1-O tiene que entrar en vigor como lo aprobó el Congreso.

En declaraciones en los pasillos de la Cámara, la diputada de Sumar (Comuns), Aína Vidal, ha señalado que espera que el juez Pablo Llarena "haga caso" al Tribunal Constitucional "y haga aquello que hace mucho tiempo los señores diputados ya le mandataron", insistiendo en que vuelva Puigdemont si él así lo quiere.

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El fallo del alto tribunal posibilitará el regreso de Puigdemont cuando en las próximas semanas se apruebe la sentencia, que Llarena prevé aplicar de inmediato.

Por parte del PNV, su portavoz, Maribel Vaquero, ha dicho alegrarse de que el delito de malversación sea incluido también en la amnistía, ya que era algo que habían requerido.

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"Siempre consideramos que este juicio no tendría que haberse dado, que es una judicialización de la política, ha subrayado. EFE