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Se publica la primera historia completa en inglés de la música en España

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Madrid, 22 sep (EFE).- Bajo el título 'The Cambridge History of Music in Spain', este martes se ha presentado en Madrid la primera historia completa en inglés de la música hecha en España, desde "el canto medieval a Rosalía".

La obra llega con el aval de 19 especialistas cuyas áreas abarcan desde la música medieval y el Renacimiento hasta el siglo XX, así como de la editorial Cambridge University Press, con la que ha colaborado el Instituto Complutense de Ciencias Musicales.

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Se trata de "una intervención historiográfica sobre cómo España ha sido narrada, o ignorada, en el relato cultural europeo, y sobre qué implica que esa narración se produzca ahora desde el marco editorial de mayor proyección internacional del mundo anglosajón", explica la nota de prensa.

Walter Aaron Clark, catedrático de Musicología en la Universidad de California Riverside y autor de biografías de Isaac Albéniz y de Francisco Granados, ha ejercido como editor.

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Junto a él, también Ana Llorens, profesora en la Universidad Complutense de Madrid y doctora por la Universidad de Cambridge; y Álvaro Torrente, catedrático de Historia de la Música en la Universidad Complutense de Madrid y director del Instituto Complutense de Ciencias Musicales.

A lo largo de trece capítulos que siguen un enfoque cronológico y a la vez temático, se repasan los Siglos de Oro, la Ilustración, la "invención" de la música española como categoría cultural, la zarzuela, el flamenco, la música popular, la música de cine y el franquismo, entre otros.

Sus responsables han explicado que hacía más de 50 años desde la edición de un volumen similar, 'A Short History of Spanish Music', escrita por Ann Livermore en 1972.

La falta de material la han achacado a que la musicología como disciplina fue construida por académicos alemanes y austriacos del siglo XIX, quienes, "comprensiblemente, pusieron el foco en lo que tenían cerca: Bach, Beethoven, Mozart".

"Lo español quedó en los márgenes, pese a que España había sido desde el Renacimiento una potencia musical de primer orden", razona la nota de prensa de la editorial, que afirma que se instauró "un prejuicio" que hacía que solo se tuviera en consideración la música española hecha antes de 1600.

Que el título de la obra diga "música en España" en lugar de "música de España" no es casual, puesto que, aunque evitar extender el relato a Hispanoamérica, sí incluye a músicos extranjeros que desarrollaron aquí parte de su carrera, como Domenico Scarlatti o Luigi Boccherini, y no excluye a españoles con proyección internacional, como Isaac Albéniz o Roberto Gerhard. EFE

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