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Se desinfla buena parte de la boya neumática en la frontera marítima del Tarajal en Ceuta

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Buena parte de la boya neumática instalada en la frontera marítima del Tarajal, en Ceuta, para delimitar las aguas españolas y reforzar el control de los intentos de entrada irregular a nado permanece desinflada en varios de sus tramos, una incidencia que se repite con frecuencia desde su instalación y que vuelve a ser visible a tan solo un día de la convocatoria de entrada masiva difundida a través de redes sociales para este miércoles.

La estructura flotante, desplegada por el Ministerio del Interior en el entorno fronterizo del Tarajal, suele presentar desperfectos periódicos debido a pinchazos y a la acción de los temporales y las corrientes marinas, lo que ha provocado en distintas ocasiones la pérdida de presión en parte de sus módulos. De hecho, desde su colocación no ha sido extraño observar varios segmentos desinflados o desplazados.

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La instalación de este elemento de contención respondió a la necesidad de adaptar el dispositivo fronterizo a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado 8 de julio, en la que se declaró que los rechazos en frontera no pueden aplicarse cuando los migrantes son interceptados antes de superar físicamente a nado un elemento de contención fronterizo.

La boya fue concebida como una barrera visible destinada a delimitar el espacio fronterizo marítimo y facilitar la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) frente a los intentos de acceso irregular por mar.

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El portavoz del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez, ha dicho hoy que el deterioro de la infraestructura era una situación "previsible" a la vista de la experiencia acumulada por la ciudad con instalaciones similares en el litoral.

INSTALACIÓN SIMILAR A LA QUE IMPIDE QUE LAS MEDUSAS LLEGUEN A LA PLAYA

"Las boyas que se han instalado en la zona del Tarajal pueden ser de mayor volumen, pero al final son una instalación muy similar a lo que colocamos todos los veranos para que las medusas no crucen la playa", ha señalado durante la rueda de prensa ofrecida tras el Consejo de Gobierno.

Según ha explicado, aunque la boya del Tarajal tiene mayores dimensiones, su funcionamiento guarda similitudes con las barreras flotantes que cada verano se colocan en las playas ceutíes para contener la llegada de medusas. En este sentido, ha recordado que incluso esas estructuras, ancladas en numerosos puntos al fondo marino, suelen verse afectadas por los temporales y las corrientes.

Ramírez ha indicado que el Gobierno local ya preveía que episodios de mal tiempo o fuertes corrientes terminarían afectando a la instalación. Además, ha reclamado información sobre las actuaciones de mejora de las infraestructuras fronterizas anunciadas por el Ejecutivo central con financiación europea.

Ramírez ha reclamado información sobre las mejoras anunciadas por el Gobierno central para las infraestructuras fronterizas de Ceuta. "A día de hoy, lamentablemente, tanto en las reuniones de seguimiento como públicamente, no hemos conocido todavía cuáles van a ser esas actuaciones, en qué van a consistir y, sobre todo, cuándo se van a ejecutar", ha manifestado.

SE DESCONOCEN LAS ACTUACIONES PREVISTAS

"Cómo es posible que a día de hoy ni conozcamos qué se va a hacer, cómo se va a hacer ni cuándo", se ha preguntado el portavoz del Gobierno ceutí si las intervenciones previstas deben tramitarse por la vía de emergencia.

La situación de la boya coincide con el anuncio del refuerzo de la vigilancia en el perímetro fronterizo de Ceuta ante la convocatoria de entrada masiva difundida para este miércoles, después de más de siete semanas marcadas por una presión migratoria sin precedentes sobre la ciudad autónoma.

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EuropaPress

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