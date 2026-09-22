SCC premia a los exdirigentes socialistas Nicolás Redondo y Pedro Bofill

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Barcelona, 22 sep (EFE).- Societat Civil Catalana (SCC) ha acordado conceder el VII Premio 8 de Octubre a los exdirigentes socialistas Nicolás Redondo y Pedro Bofill, por su "compromiso con la defensa del Estado de Derecho, la igualdad entre todos los españoles y las libertades reconocidas en la Constitución".

En un comunicado, la entidad ha destacado que ambos premiados "simbolizan los principios que identifican a SCC", en contraposición a "un separatismo que busca la ruptura del Estado y la marginación de los ciudadanos catalanes y del resto de España que no comulgan con su pensamiento excluyente y monolingüe".

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Pedro Bofill fue diputado del PSOE en el Congreso en los años ochenta, posteriormente fue eurodiputado y ahora sigue vinculado a instituciones económicas y es coordinador del Colectivo Fernando de los Ríos.

Nicolás Redondo Terreros, que actualmente preside la Fundación para la Libertad, fue secretario general del PSE-EE y la mayor parte de su trayectoria política se desarrolló en el País Vasco, hasta que en 2023 fue expulsado del Partido Socialista.

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Societat Civil Catalana instituyó el Premio 8 de Octubre en conmemoración de la multitudinaria manifestación de 2017 en Barcelona en contra del proceso independentista.

La ceremonia de entrega de los premios -concedidos por unanimidad por la junta directiva de la entidad- tendrá lugar el próximo 8 de octubre en Barcelona. EFE

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