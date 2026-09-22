Sanidad pide a la Abogacía que obligue a Madrid a hacer el registro de objetores al aborto

Guardar

Madrid, 22 sep (EFE).- El Ministerio de Sanidad ha solicitado a la Abogacía del Estado que "lleve a cabo todas las medidas que sean oportunas" para obligar a Madrid a culminar el registro de objetores al aborto, tal y como ya le ordenó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el pasado mes de marzo.

"A 1 de septiembre hemos comprobado que Madrid no ha avanzado más allá de comenzar los trámites iniciales de la creación del registro", ha denunciado este martes la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la presentación de una nueva campaña del aborto.

PUBLICIDAD

Junto a Madrid, hay otras dos comunidades, Andalucía y Baleares, que "también van lentas en el proceso" de creación del registro, pero a ellas no se les envió el requerimiento puesto que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso fue la única que se negó públicamente a hacerlo.

"Seguimos recabando los datos y esperando que nos pasen de esos registros que faltan, sabiendo que la Comunidad de Madrid lo ha empezado de alguna manera obligada, pero que parece ser que no tiene ninguna intención", ha lamentado.

PUBLICIDAD

Por ello, el Ministerio ha solicitado a la Abogacía del Estado que lleve a cabo "todas las medidas que sean oportunas para obligar a Madrid a cumplir la ley" y las cautelares que le impuso el TSJM en marzo.

Con el título "Todo estará bien. Porque tienes derecho a abortar. Y a hacerlo en la pública", la campaña presentada este martes tiene como objetivo combatir la culpa y los juicios que todavía rodean a la interrupción voluntaria del embarazo y reivindicar el derecho a recibir información, acompañamiento y una atención sanitaria respetuosa con la decisión de abortar.

PUBLICIDAD

"No hay una sola forma de vivir y de contar el aborto. No hay que demostrar sufrimiento para que la decisión merezca respeto", ha señalado la ministra, que ha precisado que "hay mujeres que sienten alivio", otras que "sienten tristeza. Hay quienes tienen dudas y quienes lo tienen claro desde el principio", pero todas "merecen ser escuchadas y atendidas con el mismo respeto".

Pero la campaña también interpela también a quienes tienen la responsabilidad de garantizar este derecho dentro del sistema sanitario, las comunidades.

En 2024, casi ocho de cada diez abortos se realizaron en centros privados, el 99 % en la de Madrid. "La sanidad pública debe estar preparada para atenderte cuando quieres ser madre, durante tu embarazo y tu parto, y también cuando decides interrumpir un embarazo", ha zanjado García. EFE

PUBLICIDAD

(Foto)(Vídeo)(Audio)