Sánchez arranca su participación en la ONU defendiendo el "multilateralismo universal e inclusivo" opuesto a las guerras

21/09/2026 El Presidente Del Gobierno, Pedro Sánchez, Ha Arrancado Su Participación En La Semana De Alto Nivel De Naciones Unidas, Que Se Celebra En Nueva York, Con Una Defensa Del "Multilateralismo Universal E Inclusivo" Frente A "Los Intentos Por Desmantelar El. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arrancado su participación en la Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas, que se celebra en Nueva York, con una defensa del "multilateralismo universal e inclusivo" frente a "los intentos por desmantelar el orden basado en reglas". POLITICA BORJA PUIG DE LA BELLACASA

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arrancado su participación en la Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas, que se celebra en Nueva York, con una defensa del "multilateralismo universal e inclusivo" frente a "los intentos por desmantelar el orden basado en reglas".

Durante su intervención en el evento 'Partners for Multilateralism' (P4M), organizado por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, junto a los líderes de Canadá y de Kenia, ha expuesto que, con frecuencia, se crean "coaliciones de países afines" que avanzan en "círculos reducidos con el objetivo de buscar soluciones a problemas urgentes".

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Ante esa realidad, según ha informado Moncloa, Sánchez ha defendido que "la respuesta a un mundo fragmentado no puede ser más fragmentación" porque la paz, ha dicho, "no nace de estrechar el círculo de la confianza, sino de ampliarlo".

En su discurso, el presidente del Gobierno ha puesto en valor que "España mantiene un firme compromiso con el multilateralismo" mediante su oposición a las guerras y la apuesta por la diplomacia, a través de "la defensa del desarrollo sostenible y de una arquitectura financiera internacional más justa", así como con el respaldo a unas instituciones multilaterales "más inclusivas y más legítimas", que den voz "a quienes han sido históricamente relegados".

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REUNIÓN CON GUTERRES

Previamente, Sánchez ha mantenido un encuentro en Nueva York con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en el que han debatido acerca de las principales prioridades de la agenda multilateral ante un escenario internacional marcado por una creciente complejidad y por los actuales desafíos geopolíticos.

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Ambos dirigentes han coincidido en la necesidad de fortalecer la cooperación entre países y de preservar los mecanismos internacionales de diálogo como vía para afrontar problemas que requieren respuestas coordinadas.

En este contexto, Sánchez ha trasladado a Guterres su reconocimiento por la labor desarrollada al frente de Naciones Unidas, especialmente en un momento marcado por la fragmentación internacional y la búsqueda de respuestas comunes a los grandes desafíos que afectan a la comunidad internacional.

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Por su parte, el secretario general de la ONU ha destacado la "excelente cooperación" entre Naciones Unidas y España y ha agradecido al presidente español el compromiso del país con el fortalecimiento del multilateralismo.

La situación de conflictividad que atraviesa distintas regiones del mundo ha ocupado igualmente parte del encuentro. A este respecto, Sánchez y Guterres han subrayado la importancia de intensificar la cooperación internacional para hacer frente a un contexto de fuerte polarización, con guerras y crisis abiertas como las de Ucrania, Gaza y Oriente Próximo.

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Además de abordar la situación geopolítica global, ambos han defendido la continuidad de los esfuerzos internacionales en materia medioambiental y han incidido en la necesidad de seguir avanzando en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).