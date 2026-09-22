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Rescatan a 38 inmigrantes, entre ellos tres mujeres y dos menores, al este de La Graciosa

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Las Palmas de Gran Canaria, 22 sep (EFE).- La Guardamar Urania ha rescatado este martes a 38 inmigrantes de origen magrebí, entre ellos tres mujeres y dos menores que viajaban en una patera de madera localizada a unos 5,5 kilómetros al este de la isla de La Graciosa, han informado fuentes de Salvamento Marítimo.

Los inmigrantes están siendo trasladados al puerto de Arrecife, en Lanzarote, donde se espera que sean desembarcados sobre las 12:50 horas, hora canaria.

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La barquilla fue avistada por un pesquero a las 08:58 horas (hora canaria), por lo que el Centro de Salvamento Marítimo de Las Palmas movilizó a la Guardamar para que saliera a su rescate, que se llevó a cabo dos horas después.

Las fuentes de Salvamento han advertido de que el número de ocupantes de la patera es provisional hasta su llegada a puerto, cuando se hará el recuento. EFE

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