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Puado, el 'fichaje' más esperado del Espanyol tras el parón

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Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 22 sep (EFE).- El capitán y delantero del Espanyol Javi Puado es uno de los 'fichajes' más esperados por la entidad blanquiazul para después del parón, tras la evolución de la lesión que el jugador sufrió contra el Levante el pasado enero de este 2026.

El atacante llevaba cuatro minutos en el Ciutat de València y tuvo que retirarse del campo. Las pruebas confirmaron una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y tuvo que ser operado. Antes, en octubre de 2025, Puado había sufrido un esguince en la misma articulación por el que no pasó por el quirófano.

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Puado, de forma consensuada con los médicos y el cuerpo técnico, ha consolidado su recuperación hasta entrenarse con el grupo, calibrando esfuerzos, cargas y riesgos. La intención es que el catalán esté disponible para después de este parón de selecciones, con la obvia adaptación al ritmo y sensaciones de la competición.

Puado ha sido una de las claras referencias ofensivas del equipo. En los dos últimos cursos del Espanyol en Segunda División, el atacante fue clave con 14 dianas en la 2020-21 y 17 en la 2023-24, incluyendo los dos claves en la vuelta del torneo de ascenso contra el Oviedo en casa (2-0) que daban el billete a Primera.

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Tras regresar a la máxima categoría, Javi Puado ha seguido demostrando ser un gran activo para los catalanes, con doce tantos en la campaña 2024-25. En la 2025-26, temporada en la que se lesionó, consiguió dos tantos. Después tuvo que confirmarse con animar a los suyos desde la barrera.

La vuelta del capitán incrementa las alternativas del entrenador, Manolo González. Aunque ahora Roberto Fernández está de dulce con seis goles y ha sido convocado por la absoluta, los efectivos arriba son escasos, ya que el delantero Kike García fue operado en agosto del tendón del bíceps femoral derecho.

De todos modos, el impacto de Puado en el Espanyol va más allá de sus goles. El catalán es un jugador solidario, que se entrega también en tareas defensivas y que trabaja para sus compañeros. En el vestuario, es un líder, muy implicado con el sentimiento periquito. Es una bandera para la entidad blanquiazul.

Además, el lateral Andoni Gorosabel es otro de los futbolistas que el cuerpo técnico confía en recuperar tras el parón de selecciones. Llegó este verano procedente del Athletic, sin ritmo de competición, y apunta a otro de los efectivos que podrían estar al cien por cien tras el paréntesis liguero. EFE

dpb/fa/og

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