PP cree que Sánchez no va a la recepción de Trump para que se hable de ello y no de Ceuta

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Madrid, 22 sep (EFE).- El PP cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acudirá a la recepción que ofrece en Nueva York el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los cabezas de delegación de los países con motivo del inicio del 81 periodo de sesiones de la Asamblea de la ONU para que se hable de este gesto y no de Ceuta.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado este martes que "puede ser un gesto para que no se hable de Ceuta".

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"Como estamos viendo al gobierno intentar que se hable de todo menos de Ceuta, pues es capaz de no saludar al señor Trump para que aquí se hable de eso", ha apuntado en una rueda de prensa en el Congreso.

Sánchez recibió la invitación de Trump para estar presente en esa recepción, que es habitual todos los años con motivo de la Semana de Alto Nivel de la ONU, pero no irá finalmente a ella, según fuentes de su Gobierno, por motivos de agenda.

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Muñoz ha ironizado con que el presidente "a lo mejor se ha ido a grabar un TikTok por las calles de Nueva York", como ha hecho el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

"Entiendo que por cuestiones de agenda pues tendrá cosas más importantes como grabar un vídeo desde allí contándonos cuál es su música preferida", ha añadido la portavoz del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo.

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Muñoz ha insistido en que el Gobierno Sánchez lleva a cabo una "política de gestos y de relato", en lugar de una política de hechos.

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, también ha hablado este martes sobre el viaje de Sánchez y, en una entrevista en Telecinco, ha afirmado que es incomprensible que el presidente del Gobierno se vaya a la cumbre de la ONU a "arreglar" la Inteligencia Artificial, cuando no ha sido capaz de dar solución a la crisis de Ceuta.

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También se han referido a la no asistencia de Sánchez a la recepción de Trump otros portavoces políticos entre ellos la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, quien ha dicho que a ellos les "importa bien poco" si Sánchez visita o no a Trump, porque no es más que otro de sus "numeritos" para "alzarse como la punta de lanza de la izquierda en Europa, que es lo que pretende".

Su homóloga del grupo Sumar, Verónica Barbero, ha señalado que les "parece bien" que Sánchez no acuda a la recepción de Trump, pero que les preocupa más que tome otras decisiones, como denegar la extradición del millonario estadounidense Fergie Chambers por sus ayudas a Palestina.

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Otros diputados de Sumar, también preguntados en ruedas de prensa, han valorado que Sánchez no vaya a "un guateque personal" de Trump, como lo ha llamado Tesh Sidi, de Más Madrid, quien ha recordado que el presidente estadounidense es "enemigo de las democracias y del periodismo" y ha "menospreciado e insultado" a España por la crisis de Ceuta.

En ese sentido, Andrés Ibáñez, de Compromís, ha indicado que Sánchez podría haber aprovechado el encuentro para preguntar a Trump por su papel en que se originara la crisis de Ceuta. EFE

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(foto) (vídeo) (audio)