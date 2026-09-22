Podemos responde a Sumar que la mejor manera de salir del "bucle" es votar en primarias

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Madrid, 22 sep (EFE).- La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha manifestado que la mejor manera de salir del "bucle" sobre el liderazgo de la izquierda es devolverle la palabra a la gente mediante unas primarias, en respuesta al ministro de Cultura y portavoz del Movimiento Sumar, Ernest Urtasun.

Así lo ha asegurado en una rueda de prensa en el Congreso después de que Urtasun invitara a otras formaciones, entre ellas Podemos, a sumarse a la nueva marca electoral que están ultimando -en la que, según dijo, "no sobra nadie"- para reeditar un Gobierno de coalición progresista.

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Belarra ha afirmado que la gente les está pidiendo que salgan del bucle y que no entren en un continuo ir y venir de declaraciones, y ha pedido unas primarias abiertas para que quien quiera pueda votar y quien quiera pueda presentarse.

"Creo que, en ese sentido, esta es la mejor manera de resolver cualquier diferencia, cualquier debate, cualquier diferencia de proyecto que pueda estar encima de la mesa", ha concluido. EFE

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