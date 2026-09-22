Pere Romeu: "Oslo ya pasó; tenemos un nuevo reto y de momento no hemos hecho nada"

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Sant Joan Despí, 22 sep (EFE).- El entrenador del Barcelona, Pere Romeu, ha asegurado este martes, en la víspera del estreno continental, que la final del año pasado disputada en Oslo, donde el conjunto azulgrana alzó su cuarto cetro continental, "ya pasó", y ha subrayado que ahora el equipo afronta "un nuevo reto" que arranca ante el París FC.

"Tengo un gran recuerdo de Oslo y de aquella final, pero eso ya pasó. Cuando ganas, créeme que, al menos yo, como entrenador, lo dejo atrás, paso página y me centro en lo siguiente. Ahora tenemos un nuevo reto y de momento, no hemos hecho nada", ha asegurado el preparador catalán.

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Desde la sala de prensa del Estadio Johan Cruyff, Romeu ha reivindicado la ambición del Barcelona ante una nueva temporada en la Liga de Campeones, competición que el conjunto azulgrana afronta después de haber conquistado el título en tres de las últimas cuatro ediciones.

"Si estás en este equipo, optas a todo. Seas joven, seas veterana, lleves más años en el club o acabes de llegar, si estás aquí es porque se va a luchar por todo", ha afirmado.

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El técnico azulgrana también ha destacado la capacidad del equipo para mantener su identidad pese a los cambios producidos durante el verano, con la salida de varias jugadoras fundamentales en los últimos éxitos, como la capitana Alexia Putellas, las defensas Mapi León y Ona Batlle y la delantera Salma Paralluelo.

"Seguimos teniendo un equipo muy, muy, muy bueno. Seguimos siendo un equipo de referencia en el mundo, con un estilo de juego y una identidad muy marcados", ha señalado.

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En este sentido, Romeu ha valorado el rendimiento de varias futbolistas en este inicio de curso, al considerar que están ofreciendo "un nivel altísimo" para esta fase de la temporada. A su juicio, este rendimiento es también consecuencia del trabajo diario: "Habla muy bien del día a día, de nuestros entrenamientos y del nivel individual y colectivo", ha opinado.

Sobre el primer rival continental, el París FC, el técnico azulgrana ha advertido de las dificultades que planteará el conjunto francés, al que el Barcelona ya se enfrentó la pasada temporada en la misma fase de la competición, y que acabó con triunfo por 0-2.

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"Respecto al once titular de diciembre pasado, solo han cambiado tres jugadoras, por lo que el equipo ha mantenido una gran continuidad. Es un conjunto vertical, rápido y físico, con especial presencia en las bandas, donde busca con frecuencia a sus jugadoras de ataque", ha analizado.

Romeu también se ha referido a la presión que supone afrontar una temporada con el objetivo de conquistar todos los títulos en juego. Para el técnico azulgrana, la clave está en la manera de gestionarla.

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"Si conviertes la presión en motivación, puede servirte de mucho", ha apuntado. En su opinión, el Barcelona cuenta con un grupo suficientemente experimentado para convivir con esa exigencia.

"Tenemos un equipo muy experimentado, que ha jugado todo tipo de finales y ha ganado muchísimo. Lo llevamos con naturalidad, sabiendo que forma parte de nuestra profesión", ha explicado.

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El entrenador catalán ha dejado entrever que Irene Paredes volverá a la convocatoria después de superar su lesión muscular. En cambio, ha puesto en duda la presencia de Vicky López y Kika Nazareth, que este martes se ejercitaron en el gimnasio.

"Veremos si están. Tenemos que esperar al final de la sesión de hoy y veremos qué pasa. Ahora mismo pinta que no podrán estar para el partido, pero esperaremos", ha concluido. EFE

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avm/fa/fc