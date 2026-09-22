Espana agencias

Organizaciones piden revisar la aplicación de la directiva europea de aguas residuales

Guardar

Madrid, 22 sep (EFE).- Siete organizaciones han presentado este martes un informe que respalda la necesidad de revisar la aplicación de la Directiva europea de Aguas Residuales y reclaman una transposición prudente y jurídicamente sólida basada en evidencia científica.

El documento, elaborado por AELMHU, AESEG, anefp, AseBio, BioSim, Farmaindustria y STANPA, representantes nacionales de medicamentos y la consultora PwC, analiza el impacto y los nuevos desafíos regulatorios, económicos y operacionales de la Directiva (UE) 2024/3019 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2024, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.

PUBLICIDAD

El informe llega en un momento de debate a nivel europeo sobre la aplicación del régimen de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) previsto en la norma.

El texto, explican las asociaciones en un comunicado, "analiza las implicaciones de la Directiva que eleva las exigencias aplicables a la depuración de las aguas residuales urbanas e introduce un nuevo régimen de RAP para medicamentos de uso humano y productos cosméticos".

PUBLICIDAD

La Directiva contempla la implantación progresiva de un tratamiento cuaternario para eliminar microcontaminantes de las aguas residuales urbanas y traslada, mediante la RAP, al menos el 80 % de los costes de ese tratamiento a los productores de medicamentos de uso humano y productos cosméticos.

España deberá transponer la Directiva antes del 31 de julio de 2027 y tener implantado el régimen de RAP antes del 31 de diciembre de 2028, según recuerda la nota.

El pasado 18 de junio, el Parlamento Europeo aprobó una moción solicitando a la Comisión Europea un nuevo estudio independiente para identificar los dos microcontaminantes presentes en las aguas residuales urbanas, verificar los costes del tratamiento cuaternario y analizar la correcta atribución de responsabilidades conforme al principio de 'quien contamina paga'.

Este análisis detecta incertidumbres acerca del diseño y aplicación de la RAP que "impiden determinar con precisión la aplicación de los criterios de exención, así como el alcance real de las obligaciones y sus costes", sostienen las organizaciones.

Entre ellas se encuentran la determinación de las sustancias que deberán tenerse en cuenta, los criterios para ponderar su peligrosidad, las condiciones de las exenciones o la delimitación de las zonas de riesgo.

La aplicación de esos criterios será especialmente relevante para determinar qué productos quedan sujetos al nuevo régimen.

La Directiva prevé exenciones para aquellos productos cuyas sustancias sean rápidamente biodegradables, que no generen microcontaminantes en las aguas residuales al final de su vida útil o en función de las cantidades puestas en el mercado, aunque no precisa cómo deberán aplicarse estos criterios.

También establece que los Estados miembros tengan en cuenta la necesidad de garantizar la disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de los medicamentos, sin concretar cómo deberá articularse este principio en la aplicación del nuevo régimen.

Según concluye el informe, la implantación del tratamiento cuaternario plantea "retos técnicos y económicos importantes", sobre todo en un contexto de experiencia limitada en España y remarca la necesidad de que la transposición aporte "claridad y seguridad jurídica". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La foca monje del Mediterráneo podría volver a España: Cataluña avanza en un proyecto de reintroducción de esta especie extinta en el país

En el siglo XX desaparecieron las poblaciones estables por la caza y la captura accidental. Los ejemplares procederían de Cabo Blanco y serían liberado en el cabo de Creu y la isla de Cabrera

La foca monje del Mediterráneo podría volver a España: Cataluña avanza en un proyecto de reintroducción de esta especie extinta en el país

El pueblo del País Vasco donde Balenciaga dio sus primeros pasos entre redes y agujas de costura

La historia comenzó en el Palacio Aldamar, donde un niño tuvo acceso por primera vez a los vestidos de alta costura que marcarían su destino

El pueblo del País Vasco donde Balenciaga dio sus primeros pasos entre redes y agujas de costura

Precio de la luz en España este miércoles

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la energía eléctrica

Precio de la luz en España este miércoles

Dos cazas españoles identifican y vigilan a una aeronave rusa cuando volaba sobre el mar Báltico

Había partido del área de San Petersburgo y volaba sin plan de vuelo presentado, con el transpondedor desconectado y sin comunicación con los servicios civiles de control aéreo

Dos cazas españoles identifican y vigilan a una aeronave rusa cuando volaba sobre el mar Báltico

Receta de salsa de eneldo, un condimento perfecto para salmón y otros pescados

El salmón con el eneldo hacen una combinación perfecta, aunque esta salsa funciona también de maravilla en platos como ensaladas de patata

Receta de salsa de eneldo, un condimento perfecto para salmón y otros pescados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dos cazas españoles identifican y vigilan a una aeronave rusa cuando volaba sobre el mar Báltico

Dos cazas españoles identifican y vigilan a una aeronave rusa cuando volaba sobre el mar Báltico

Almeida prohíbe una feria de artesanos marroquíes que lleva celebrándose diez años: “Es por la crisis de Ceuta. Nos han dicho que nos vayamos a un municipio del PSOE”

Los juzgados de Ceuta registran 37 causas por agresión sexual entre el 30 de julio y el 14 de septiembre: 14 de las víctimas son menores de edad

Por qué los coches nuevos pitan constantemente y cómo algunos fabricantes ya lo están solucionando

El Gobierno recurre la cautelar del Supremo sobre la ‘ley de nietos’ y alerta de que casi 170.000 nacionalizados pueden quedarse meses sin ejercer el derecho al voto

ECONOMÍA

La Ley de Propiedad Horizontal es contundente: si hay cámaras de un vecino en zonas comunes, la comunidad puede pedir su retirada

La Ley de Propiedad Horizontal es contundente: si hay cámaras de un vecino en zonas comunes, la comunidad puede pedir su retirada

Montse Cespedosa, experta en hipotecas, compara la burbuja inmobiliaria de 2008 con la situación actual de la vivienda: “Es mucho más grave, ahora afecta a miles de familias”

Ninguna de las 638 viviendas en alquiler de Casa 47 cumple los criterios de asequibilidad de la Ley de Vivienda

Ignacio de la Calzada, abogado: “La mayoría de despidos por bajo rendimiento son improcedentes porque no pueden demostrarlo”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 22 de septiembre

DEPORTES

Ser sparring, el arte de preparar a las leyendas del tenis o un camino para triunfar en el deporte de raqueta: “Tener enfrente a Nadal impresiona”

Ser sparring, el arte de preparar a las leyendas del tenis o un camino para triunfar en el deporte de raqueta: “Tener enfrente a Nadal impresiona”

El Real Madrid está quemando su último cartucho: las diez heridas por las que se desangra el equipo no son Ceuta ni los árbitros

Ferrer y la elección de jugadores para la Final a 8 de Bolonia: “Alcaraz es un bendito problema, un tema deportivo y no personal”

Ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo, el jugador más rico del mundo es sobrino del sultán de Brunéi y busca equipo

El Atlético de Madrid carga contra Mourinho en redes sociales: “Stop acoso arbitral ya”