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Más Madrid lleva a Fiscalía las listas de espera del Ramón y Cajal por presunta prevaricación y falsedad documental

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Más Madrid pedirá este martes a la Fiscalía Provincial de Madrid que investigue la modificación de listas de espera en el Hospital Ramón y Cajal por presunta prevaricación y falsedad documental.

Así figura en el escrito que la formación regionalista presentará ante esta autoridad judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, a raíz de las alteraciones en las listas de espera del citado centro en el caso de 57 pacientes catalogados como prioritarios por sus cirujanos, lo que exige que sean operados en 90 días, para pasar a prioridad normal, con un plazo de intervención de 180 días.

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Sostiene la formación que en el caso de la prevaricación, la decisión de reclasificar a los pacientes "sin valoración clínica real" y para "eludir un indicador de gestión" reuniría los elementos de "arbitrariedad y conocimiento de la injusticia" de este tipo penal.

En el caso de la falsedad documental, la aprecian en que la modificación de la prioridad asistencial hubiera implicado la "alteración de datos clínicos o administrativos" en el Registro de Demanda Quirúrgica u otros documentos oficiales del centro.

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Asimismo, entienden que se habría incumplido de forma "deliberada" y "encubrimiento mediante" la normativa sectorial --Real Decreto 1039/2011, de 15 de julio-- por el que se establecen los criterios para garantizar un tiempo máximo para prestaciones del Sistema Nacional de Salud.

LOS HECHOS DENUNCIADOS

Más Madrid apunta en su denuncia a la información publicada por el diario 'El País', que señala al jefe de servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica y al director médico del centro como autores de una rebaja "unilateral" de la prioridad de 57 pacientes pendientes de intervención quirúrgica.

Esta se habría llevado a cabo, plantea la denuncia, sin una nueva valoración clínica individualizada de los afectados y sin contar con el criterio de los cirujanos que habían fijado cada caso. Esta "no habría respondido a criterios clínicos" sino a la necesidad de evitar que incumplieran los plazos para una cirugía "preferente".

En su cronología de los hechos también se refieren a la consejera de Sanidad, Fátima Matute, quien --según recoge el texto-- acusó al facultativo que había denunciado el caso de haber "manipulado de manera irregular la gravedad de 57 pacientes de traumatología para su beneficio, para trabajar menos y operar casos menos complejos".

Le señaló como "uno de los responsables de la lista de espera" y relacionó la conducta con "expedientes disciplinarios abiertos". Además, incide la denuncia de Más Madrid, "reconoció, no obstante, que las diligencias de información interna abiertas por la Consejería 'todavía están en curso' y que no podía 'ampliar la información' hasta su conclusión, por lo que la atribución de responsabilidad exclusiva al denunciante constituye, a la fecha de este escrito, una afirmación pública no acreditada ante ningún órgano jurisdiccional ni disciplinario".

Considera la formación regionalista que estas dos versiones contrapuestas sobre la autoría del cambio de prioridad no resta importancia al hecho sino que hace "necesaria una investigación imparcial" por parte de Fiscalía.

"HAY MATERIAL DE SOBRA PARA QUE ENTRE A INVESTIGAR"

En declaraciones remitidas a Europa Press, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha incidido en que no es "simplemente maquillar unas cuentas para que salgan los números a la propaganda", sino que son "graves irregularidades con un impacto directo" en los pacientes y en el "agravamiento de patologías severas".

"El cambio de prioridad de 57 pacientes sin evaluación clínica y sin el conocimiento de los médicos que prescribieron las operaciones en primer lugar es un hecho muy grave, pero lo peor es que el sistema está completamente podrido", ha expuesto.

Además, ha cargado contra la consejera de Sanidad y contra Ayuso por haberse "dedicado a difamar al denunciante" con el objetivo de que "nadie más alce la voz ante irregularidades flagrantes". La portavoz ha apuntado, además, a la posibilidad de que Matute hubiera incurrido en un "delito de descubrimiento y revelación de secretos por difundir en rueda de prensa datos de expedientes disciplinarios del médico que denunció los hechos".

"Ayuso no está dispuesta a solucionar el problema porque el problema es ella", ha sentenciado la portavoz regionalista, quien entiende que hay "material de sobra para que la justicia entre a investigar".

ACTUACIONES PEDIDAS A FISCALÍA

Como parte de esta intervención, Más Madrid pide a Fiscalía que requiera al Ramón y Cajal y a la Consejería de Sanidad la información y documentación relativa a la reclasificación de pacientes. Quiere también el Registro de Demanda Quirúrgica, la declaración de los directivos señalados, el contrato de gestión del ejercicio actual --por si había incentivos económicos o de productividad vinculado a las listas de espera-- y que pregunte también al médico denunciante.

Asimismo, reclama específicamente que se aclare con documentación y declaraciones de quién fue la autoría de estos cambios, si de los directivos o del denunciante. Es por ello que pide que se incoen diligencias y se investiguen los hechos por si hay responsabilidad penal.

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EuropaPress

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