Mapfre presenta exposiciones de tres formas de mirar el mundo en el siglo XX

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Madrid, 22 sep (EFE).- La Fundación Mapfre inaugura la temporada de exposiciones con tres muestras de dibujo, pintura y fotografía que abarcan la práctica totalidad del siglo XX con tres versiones y formas de mirar radicalmente distintas.

La primera muestra es 'Prerrafaelismo. Itinerarios femeninos (1850-1914)' y explora la contribución de las mujeres que -dentro del movimiento artístico que modernizó el arte británico en plena era victoriana- rompían las paredes de la reclusión doméstica y comenzaban a incorporarse al ámbito artístico.

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Comisariada por la investigadora e historiadora del arte Pamela Gerrish Nunn, la exposición muestra la obra de unas 40 artistas a lo largo de unos 50 años, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial.

Según Nunn, las mujeres tenían entonces dificultades para acceder a las escuelas de arte y pintaban en casa, en formatos pequeños y de asuntos domésticos e interiores, con gran creatividad y delicadeza.

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A finales del XIX, empiezan a incorporase al ámbito artístico, a formarse, a ganar confianza y sus cuadros se vuelven más grandes y decorativos.

Obras de artistas como Elizabeth Siddal, Joanna Boyce, Julia Margaret Cameron o May Morris centran la muestra, porque "estamos en un momento de recuperación y de volverlas a traer a la vida", asegura la comisaria.

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La segunda exposición, 'La otra orilla de la vanguardia', toma como punto de partida el libro 'Expresiones de la locura' (1922), de Hans Prinzhorn, elaborado a partir de la colección de trabajos de pacientes psiquiátricos reunida en el Hospital Universitario de la ciudad alemana de Heidelberg.

"Lo que en principio eran documentos incorporados a los historiales clínicos de los pacientes, Prinzhorn supo ver su valor artístico y darse cuenta de que es muy parecido a los intereses de varias vanguardias y los artistas más modernos del momento", explica la comisaria Pilar Soler.

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La muestra examina el contexto cultural en el que surgió esta publicación y su influencia en distintos movimientos de vanguardia ya que el libro circuló entre los artistas, entre otros Paul Klee o Kandinsky, y "tuvo muchísima influencia" entre los expresionistas y dadaístas de la época.

El recorrido analiza asimismo cómo el nacionalsocialismo instrumentalizó la colección de Prinzhorn para desacreditar el arte moderno de las vanguardias en su campaña contra el "arte degenerado", así como su contribución al nacimiento del Art brut.

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Finalmente, Mapfre presenta una gran retrospectiva de Minor White, de enorme influencia en la fotografía estadounidense del siglo XX como fundador y editor de la revista Aperture y profesor en algunos de los centros de enseñanza más relevantes de la escena norteamericana.

La muestra conmemora el 50 aniversario de su fallecimiento y es la primera gran exposición de su obra que se presenta en Europa.

En ella están presentes sus temas más representativos como la fotografía de naturaleza, el retrato y el desnudo masculino, y sus "secuencias", un formato (cine de imágenes fijas, en sus palabras) que White consideraba esencial para la construcción de significado de sus imágenes.

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El comisario y conservador jefe de fotografía de Fundación Mapfre, Carlos Gollonet, ha señalado que la exposición incluye también una selección de documentos, como hojas de contacto, libros y revistas que "permiten conformar una visión integral de la dimensión de Minor White como autor, editor y comisario".

Las tres exposiciones se podrán visitar hasta el próximo 10 de enero. EFE