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Louzán pide a los entrenadores empatía con los árbitros

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Madrid, 22 sep (EFE).- El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, pidió este martes a los entrenadores de Primera y Segunda empatía con los árbitros, durante una reunión a la que asistieron unos 50 técnicos, entre ellos Hansi Flick y Diego Pablo Simeone, pero no Jose Mourinho.

"El papel del entrenador es difícil pero es más difícil aún el papel del árbitro. Ellos tienen razones para pedir más empatía, y que se expliquen las cosas con más naturalidad. Somos compañeros, somos deportistas y creo que tenemos un panel de árbitros en España realmente bueno. Tenemos capacidad autocrítica pero entre todos es importante reflexionar para avanzar juntos", dijo Louzán.

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Los técnicos acudieron a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a iniciativa del Comité de Entrenadores, ante el parón liguero por los compromisos de las selecciones, y participaron en una reunión en la que también intervino el presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Fran Soto.

"Os pido que vayamos de la mano con el colectivo arbitral, trabajar y empatizar. Esta Federación se ha abierto al mundo, analiza y reconoce sus errores, es exigente consigo misma y con sus colectivos, igual con los árbitros y árbitras del fútbol profesional. Es importante escuchar vuestras aportaciones en este debate, con opiniones críticas que son necesarias. Sois los mejores y el fútbol español puede presumir de ser el mejor", añadió Louzán.

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Dos días después de las duras críticas del técnico portugués del Real Madrid, Jose Mourinho, por el arbitraje de Miguel Ángel Ortiz tras perder el derbi en el Metropolitano (2-1), los entrenadores y los responsables de los árbitros mantuvieron un "largo coloquio", con "espíritu constructivo y un enfoque multidisciplinar", según informó la RFEF.

"Estamos aquí porque tenemos la convicción de dialogar y para mejorar. Esta Federación os escucha y trabaja para hacer del fútbol un deporte mejor para todos. Somos campeones y campeonas del Mundo, somos campeones de Europa en fútbol sala, etc. Por eso quiero felicitar a todo el colectivo de entrenadores. Ojalá esta temporada que iniciamos sea una temporada exitosa y que coloquemos de nuevo al fútbol español en la cima más alta", deseó Louzán.

Además del presidente y su homólogo en el CTA, participaron en la jornada en el salón Luis Aragonés el presidente y el secretario general del Comité de Entrenadores, Iván Cancela y Pablo Vázquez de Parga, respectivamente, el director de la Academia RFEF, David Gutiérrez, el jefe de gabinete de Presidencia de LaLiga, Víctor Martín, y el experto en alto rendimiento Xesco Espar. EFE

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