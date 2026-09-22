Los precios de los hoteles se dispararon un 6,3 % en agosto, el mayor repunte en 15 meses

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Madrid, 22 sep (EFE).- Los precios de los hoteles españoles subieron un 6,3 % en agosto en comparación con el mismo mes de 2025, lo que significa el mayor aumento desde abril del año pasado, según los datos que este martes ha difundido el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De esta forma, la subida de los precios hoteleros mantiene una escalada continuada, después de que en julio se incrementaran un 5,9 % en tasa interanual y, en la serie, ya encadenan 62 meses al alza.

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En una perspectiva más amplia, entre agosto de este año y agosto de 2022, los precios de los hoteles españoles se han encarecido el 27 %, con una tarifa media diaria que ha pasado de 127,91 euros a 166,90 euros.

Con respecto a las pernoctaciones en los hoteles españoles en el mes central del verano, el INE indica que crecieron un 1,4 % en tasa interanual en agosto, hasta los 48,7 millones de registros.

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Con este dato y el de julio (un 0,3 % más de estancias), el sector hotelero español cierra un verano en positivo.

Además, la facturación en el sector en agosto ascendió de media hasta 166,9 euros por habitación ocupada, un 7,3 % más que en el mismo mes del año anterior.

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También mejoró el ingreso medio de los hoteles españoles por habitación disponible, que fue de 133,1 euros en agosto, frente a los 124,4 euros de agosto del año pasado y los 116,9 euros del mismo mes de 2024.

Las estancias de los visitantes extranjeros resultaron claves en el mes de agosto, con un repunte del 2,8 %, frente al descenso de las pernoctaciones de los españoles (1,1 % menos).

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Durante los ocho primeros meses de este año, las pernoctaciones se incrementaron un 1,5 % en comparación con el mismo periodo del año pasado (su máximo histórico, con 257,43 millones), con un aumento en tasa interanual tanto de las estancias de los viajeros residentes en España (un 0,4 %) como de las de no residentes (2 %).

Los hoteles de Andalucía fueron, en su conjunto, el destino principal de los viajeros residentes en España, con el 24,4 % del total de pernoctaciones en el mes de agosto.

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También los españoles se decantaron, en segundo y tercer lugar, por los hoteles de Cataluña y de la Comunidad Valenciana para pernoctar en agosto, con un 14,9 % y un 12,8 % del total de las estancias, respectivamente.

En cuanto a los destinos de los no residentes, Baleares, como ya es tradicional en verano, fue la región preferida, con el 33 % de las estancias en agosto; seguida por Cataluña y Canarias, con el 20,6 % y el 18,2 % del total, respectivamente.

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Por zonas turísticas, Mallorca registró el mayor número de pernoctaciones, con más de 8,5 millones; en tanto que los puntos turísticos con más registros fueron Barcelona, Madrid y Calviá.

Los viajeros procedentes de Reino Unido en agosto concentraron el 25,5 % de las estancias hoteleras en España. Uno de cada cuatro turistas foráneos que visitó España en agosto fue británico.

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El dato sitúa a este mercado como el más importante para el sector hotelero, seguido por el alemán, con el 14,5 % del total de pernoctaciones de no residentes.

Las estancias de viajeros procedentes de Francia, Italia y Países Bajos (los siguientes mercados emisores) representaron el 11,1 %, 6,2 % y 4,8 % del total, respectivamente.

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Con respecto a la ocupación hotelera en agosto, se cubrieron el 76,1 % de las plazas ofertadas, un 1,1 % más que en agosto de 2025. EFE

(Infografía)