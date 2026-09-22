Los Mossos investigan el secuestro de un hombre en Barcelona que fue localizado en Girona

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Barcelona, 22 sep (EFE).- Los Mossos d'Esquadra investigan el secuestro de un hombre durante la madrugada de este lunes en el distrito de Sant Martí de Barcelona, que fue obligado a subirse a un coche, y que horas más tarde fue localizado en la provincia de Girona.

Según han informado este martes a Efe fuentes policiales, sobre las dos de la madrugada del lunes recibieron el aviso de varios testigos por una presunta privación de libertad de un hombre.

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Las primeras informaciones apuntaban a que la víctima fue obligada a subirse a un coche mientras pedía ayuda, según las citadas fuentes.

Varias patrullas de los Mossos d'Esquadra se desplazaron hasta el lugar para recabar pruebas e indicios sobre este secuestro.

Finalmente, el hombre fue localizado el lunes por la mañana en la provincia de Girona.

La División de Investigación Criminal (DIC) ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y por el momento no se ha practicado ninguna detención. EFE

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