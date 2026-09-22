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Localizan otro 'piso patera' en Ceuta con una veintena de migrantes, la mayoría menores

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Ceuta, 22 sep (EFE).- La Policía Nacional de Ceuta ha localizado un nuevo 'piso patera', el tercero en poco menos de una semana, en cuyo interior había cerca de veinte migrantes, la mayoría de ellos menores de edad.

Según han informado a EFE fuentes policiales, el operativo se desarrolló a última hora de la tarde de este lunes como consecuencia de las propias denuncias vecinales que alertaron sobre la constante entrada y salida de migrantes de una vivienda situada en la barriada de Loma Colmenar.

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Los agentes intervinieron en el domicilio, situado muy cerca de donde se ha establecido un centro de acogida temporal de migrantes en cuyo interior viven más de un millar de personas.

La Policía Nacional localizó en el interior de la casa a una veintena de migrantes que estaban viviendo de forma ilegal en el domicilio, mucho de los cuales no llegaban a la mayoría de edad.

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En el momento del operativo no se encontraba en la vivienda de las 317 VPO de esta zona el propietario del inmueble, que será denunciado por un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La operación es la tercera de estas características que se desarrolla en la ciudad en menos de una semana después de que la Guardia Civil localizara otro piso-patera en la calle Real -en pleno centro- con la presencia de 25 personas dentro y que la Policía Nacional hallara otra decena de migrantes en la zona de Casas Nuevas en el Príncipe.

Todas estas personas entraron ilegalmente en Ceuta los pasados días 30 y 31 de julio. EFE

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