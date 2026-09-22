Laura Fuertes hace historia y asegura una medalla europea para España en Bulgaria

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Redacción deportes, 22 sep (EFE).-La boxeadora asturiana Laura Fuertes hizo historia este martes al convertirse en la primera española en asegurar una medalla en un Campeonato de Europa Élite femenino, después de derrotar por decisión dividida (4-1) a la irlandesa Daina Moorehouse en los cuartos de final de la categoría de hasta 51 kilos, en Sofía.

Fuertes, de 27 años, consiguió el pase a las semifinales tras imponerse en un combate que comenzó con un primer asalto muy igualado y de marcado carácter táctico. La española aumentó la intensidad en el segundo, encontró mejores golpes con la derecha y logró dominar desde el centro del cuadrilátero. Moorehouse intentó reaccionar en el tramo final, pero Fuertes mantuvo el control y los jueces le concedieron la victoria por 4-1.

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El triunfo garantiza a España la primera medalla de su historia en unos Campeonatos de Europa Élite femeninos y supone un nuevo hito en la trayectoria de la púgil gijonesa, que ya había marcado varios precedentes en el boxeo nacional.

Fuertes fue en 2022 la primera boxeadora española en conseguir una medalla en un Campeonato del Mundo, al conquistar el bronce en Estambul en la categoría de hasta 50 kilos. Un año después, en 2023, añadió otro bronce en los Juegos Europeos de Cracovia, resultado que le permitió obtener la clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024.

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En la cita olímpica disputada en la capital francesa compitió en la categoría de hasta 50 kilos. Posteriormente, en 2025, participó en el Campeonato del Mundo de Liverpool en el peso de hasta 51 kilos, categoría en la que ahora busca el título continental en Sofía.

La asturiana, que afronta las semifinales con una medalla ya asegurada, tendrá ahora la oportunidad de luchar por un puesto en la final del Europeo. Su victoria ante Moorehouse abre una nueva página para el boxeo femenino español y consolida a Fuertes como una de sus principales referentes internacionales. EFE

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