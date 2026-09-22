Espana agencias

Laura Fuertes hace historia y asegura una medalla europea para España en Bulgaria

Guardar

Redacción deportes, 22 sep (EFE).-La boxeadora asturiana Laura Fuertes hizo historia este martes al convertirse en la primera española en asegurar una medalla en un Campeonato de Europa Élite femenino, después de derrotar por decisión dividida (4-1) a la irlandesa Daina Moorehouse en los cuartos de final de la categoría de hasta 51 kilos, en Sofía.

Fuertes, de 27 años, consiguió el pase a las semifinales tras imponerse en un combate que comenzó con un primer asalto muy igualado y de marcado carácter táctico. La española aumentó la intensidad en el segundo, encontró mejores golpes con la derecha y logró dominar desde el centro del cuadrilátero. Moorehouse intentó reaccionar en el tramo final, pero Fuertes mantuvo el control y los jueces le concedieron la victoria por 4-1.

PUBLICIDAD

El triunfo garantiza a España la primera medalla de su historia en unos Campeonatos de Europa Élite femeninos y supone un nuevo hito en la trayectoria de la púgil gijonesa, que ya había marcado varios precedentes en el boxeo nacional.

Fuertes fue en 2022 la primera boxeadora española en conseguir una medalla en un Campeonato del Mundo, al conquistar el bronce en Estambul en la categoría de hasta 50 kilos. Un año después, en 2023, añadió otro bronce en los Juegos Europeos de Cracovia, resultado que le permitió obtener la clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024.

PUBLICIDAD

En la cita olímpica disputada en la capital francesa compitió en la categoría de hasta 50 kilos. Posteriormente, en 2025, participó en el Campeonato del Mundo de Liverpool en el peso de hasta 51 kilos, categoría en la que ahora busca el título continental en Sofía.

La asturiana, que afronta las semifinales con una medalla ya asegurada, tendrá ahora la oportunidad de luchar por un puesto en la final del Europeo. Su victoria ante Moorehouse abre una nueva página para el boxeo femenino español y consolida a Fuertes como una de sus principales referentes internacionales. EFE

jmd/og

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La foca monje del Mediterráneo podría volver a España: Cataluña avanza en un proyecto de reintroducción de esta especie extinta en el país

En el siglo XX desaparecieron las poblaciones estables por la caza y la captura accidental. Los ejemplares procederían de Cabo Blanco y serían liberado en el cabo de Creu y la isla de Cabrera

La foca monje del Mediterráneo podría volver a España: Cataluña avanza en un proyecto de reintroducción de esta especie extinta en el país

El pueblo del País Vasco donde Balenciaga dio sus primeros pasos entre redes y agujas de costura

La historia comenzó en el Palacio Aldamar, donde un niño tuvo acceso por primera vez a los vestidos de alta costura que marcarían su destino

El pueblo del País Vasco donde Balenciaga dio sus primeros pasos entre redes y agujas de costura

Precio de la luz en España este miércoles

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la energía eléctrica

Precio de la luz en España este miércoles

Dos cazas españoles identifican y vigilan a una aeronave rusa cuando volaba sobre el mar Báltico

Había partido del área de San Petersburgo y volaba sin plan de vuelo presentado, con el transpondedor desconectado y sin comunicación con los servicios civiles de control aéreo

Dos cazas españoles identifican y vigilan a una aeronave rusa cuando volaba sobre el mar Báltico

Receta de salsa de eneldo, un condimento perfecto para salmón y otros pescados

El salmón con el eneldo hacen una combinación perfecta, aunque esta salsa funciona también de maravilla en platos como ensaladas de patata

Receta de salsa de eneldo, un condimento perfecto para salmón y otros pescados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dos cazas españoles identifican y vigilan a una aeronave rusa cuando volaba sobre el mar Báltico

Dos cazas españoles identifican y vigilan a una aeronave rusa cuando volaba sobre el mar Báltico

Almeida prohíbe una feria de artesanos marroquíes que lleva celebrándose diez años: “Es por la crisis de Ceuta. Nos han dicho que nos vayamos a un municipio del PSOE”

Los juzgados de Ceuta registran 37 causas por agresión sexual entre el 30 de julio y el 14 de septiembre: 14 de las víctimas son menores de edad

Por qué los coches nuevos pitan constantemente y cómo algunos fabricantes ya lo están solucionando

El Gobierno recurre la cautelar del Supremo sobre la ‘ley de nietos’ y alerta de que casi 170.000 nacionalizados pueden quedarse meses sin ejercer el derecho al voto

ECONOMÍA

La Ley de Propiedad Horizontal es contundente: si hay cámaras de un vecino en zonas comunes, la comunidad puede pedir su retirada

La Ley de Propiedad Horizontal es contundente: si hay cámaras de un vecino en zonas comunes, la comunidad puede pedir su retirada

Montse Cespedosa, experta en hipotecas, compara la burbuja inmobiliaria de 2008 con la situación actual de la vivienda: “Es mucho más grave, ahora afecta a miles de familias”

Ninguna de las 638 viviendas en alquiler de Casa 47 cumple los criterios de asequibilidad de la Ley de Vivienda

Ignacio de la Calzada, abogado: “La mayoría de despidos por bajo rendimiento son improcedentes porque no pueden demostrarlo”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 22 de septiembre

DEPORTES

Ser sparring, el arte de preparar a las leyendas del tenis o un camino para triunfar en el deporte de raqueta: “Tener enfrente a Nadal impresiona”

Ser sparring, el arte de preparar a las leyendas del tenis o un camino para triunfar en el deporte de raqueta: “Tener enfrente a Nadal impresiona”

El Real Madrid está quemando su último cartucho: las diez heridas por las que se desangra el equipo no son Ceuta ni los árbitros

Ferrer y la elección de jugadores para la Final a 8 de Bolonia: “Alcaraz es un bendito problema, un tema deportivo y no personal”

Ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo, el jugador más rico del mundo es sobrino del sultán de Brunéi y busca equipo

El Atlético de Madrid carga contra Mourinho en redes sociales: “Stop acoso arbitral ya”