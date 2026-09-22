La izquierda señala al alcalde como responsable en el caso de las viviendas de Alicante

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Alicante, 22 sep (EFE).- Los grupos municipales socialista, Compromís y EU-Podem han vuelto a señalar al alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), como principal responsable político en el caso de las posibles irregularidades en las adjudicaciones de viviendas públicas de la zona de la Playa de San Juan.

Así lo han expuesto los portavoces de los tres partidos políticos en una rueda de prensa celebrada este martes en el Ayuntamiento de Alicante, en la que también han expuesto parte de las conclusiones de las formaciones de izquierda sobre la comisión municipal que ha investigado el caso de Les Naus y han anunciado que pedirán un pleno extraordinario sobre este tema a partir del 2 de octubre, tras la última sesión de la comisión.

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“El alcalde debe presentar su dimisión”, ha explicado la portavoz socialista, Trini Amorós, bajo el argumento de que Barcala "no solo no fue capaz de no detectar este chanchullo, sino que es responsable directo de haber boicoteado la comisión municipal”.

Amorós ha detallado que solo cuatro personas han comparecido y que 27 se han negado a acudir, y ha apuntado a la falta de mecanismos de control para evitar que un caso como el de Les Naus pudiera suceder.

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“Es como el ático de (Isabel Díaz) Ayuso, solo dan respuesta cuando tenemos conocimiento públicamente”, ha señalado la portavoz socialista, quien ha argumentado que termina la comisión pero no “la responsabilidad política” dado que todavía no han dado todas las explicaciones.

El portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha declarado que no solo Barcala es "el máximo responsable, sino que lo sabía y lo ocultó”, a lo que ha añadido: “los sinvergüenzas deben devolver los pisos”.

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Asimismo, ha anunciado que si hay un cambio de gobierno en la próxima legislatura, Compromís reabrirá la comisión para acceder a toda la documentación de Les Naus.

Por su parte, el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, ha explicado que el PP en sus conclusiones “dice que actuaron con total contundencia y que todo se ajustó a la legalidad”, pero ha insistido, al igual que el resto de la izquierda, en que falta documentación y hay explicaciones que Barcala aún no ha dado, como cuándo supo que la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez era una de las adjudicatarias de un piso en la promoción de la Playa de San Juan.

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El "escándalo" de Les Naus, término usado por el alcalde Luis Barcala (PP), que saltó a la luz a finales de enero, ha provocado las dimisiones de la ya citada concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y de la directora general municipal, así como del funcionario autonómico que examinaba los expedientes, entre otros, además de la apertura de la causa judicial y sendas comisiones de investigación en el Consistorio y Les Corts Valencianes. EFE

(foto) (vídeo)