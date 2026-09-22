La factura regulada del gas podría encarecerse un 54 % en octubre, según la OCU

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Madrid, 22 sep (EFE).- La revisión de la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas prevista para el 1 de octubre elevará un 69 % el precio de la energía, lo que se traducirá en un encarecimiento final del recibo del 54 %, según estimaciones de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

El precio del consumo de gas para los hogares acogidos a la modalidad TUR.2, con consumos de entre 5.000 y 15.000 kWh anuales, pasaría de 4,12 a unos 6,95 céntimos por kWh, según ha indicado este martes en una nota de prensa.

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La organización ha explicado que la principal causa de esta subida está en el sistema de cálculo de la TUR, ya que en el último trimestre del año aumenta el peso del denominado gas estacional, que representa cerca del 47 % del coste de aprovisionamiento.

Los futuros del gas utilizados para calcular esta parte de la tarifa cotizan actualmente en "niveles elevados", lo que podría llevar a duplicar prácticamente el coste de la materia prima.

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Los peajes, cargos regulados y otros componentes también serán revisados a partir del 1 de octubre cuando entra el nuevo año del gas, pero tendrían una incidencia limitada en el incremento.

No obstante, la OCU ha aconsejado no abandonar precipitadamente la tarifa regulada tras recordar que la TUR sigue siendo por ahora más competitiva que las ofertas del mercado libre. EFE

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