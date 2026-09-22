La Comisión del Congreso que investiga el apagón ampliará sus trabajos hasta abril

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Madrid, 22 sep (EFE).- La comisión de investigación del Congreso sobre el apagón eléctrico ocurrido el 28 de abril de 2025 ha acordado este martes pedir al pleno de la Cámara una prórroga de seis meses para emitir su dictamen, lo que supone ampliar el plazo de sus trabajos hasta el 12 abril de 2027, han señalado a EFE fuentes parlamentarias.

Según las fuentes, la petición se ha aprobado por unanimidad en la comisión, en una reunión mantenida a puerta cerrada, y será votada por el pleno el próximo 30 de septiembre.

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La comisión del Congreso que investiga el apagón se constituyó en noviembre de 2025, pero no empezó sus trabajos hasta abril de 2026, con una duración inicial de seis meses prorrogables, por lo que tiene fijado el 12 de octubre de 2026 como plazo máximo para emitir su dictamen.

Presidida por la diputada del PNV Idoia Sagastizabal y formada por trece diputados (tres del PP, tres del PSOE y uno por cada uno de los demás grupos parlamentarios), en ella han comparecido los máximos responsables de Iberdrola España, Endesa y Naturgy; la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor; la directora de Energía de la CNMC, Rocío Prieto; y la presidenta de Aelec, Marina Serrano, entre otros.EFE

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