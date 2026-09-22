La Bolsa española abre con ganancias del 0,31 % impulsada por Wall Street

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Madrid, 22 sep (EFE).- La Bolsa española ha abierto este martes con ganancias del 0,31 %, impulsada por el renovado optimismo del sector de la inteligencia artificial (IA), que llevó al tecnológico Nasdaq a marcar máximos en Wall Street, y mientras los inversores esperan avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Pese a estas renovadas esperanzas, el brent, el crudo de referencia de Europa, rebota este martes tras cuatro sesiones a la baja, y después de caer la víspera más del 3 %. En la apertura sube el 1,46 %, hasta los 101,8 dólares el barril.

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En este contexto, el IBEX 35, el principal selectivo español, ha abierto con esa subida del 0,31 %, hasta los 19.780,1 puntos. Las ganancias del año son del 14,28 %. EFE

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