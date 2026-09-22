La alcaldesa de Alcalá de Henares (Madrid) solicita el archivo de la causa por presunta revelación de secretos

24/06/2026 La alcaldesa de Alcalá, Judith Piquet. POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID AUTONOMÍAS ALCALÁ DE HENARES

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La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha recurrido a través de su defensa el auto que acuerda continuar la causa por los trámites del procedimiento abreviado y ha reclamado al juzgado el archivo del procedimiento respecto a ella como del director de Comunicación.

En concreto, la impugnación se dirige contra el auto, de 31 de julio que acordó continuar las diligencias por un posible delito de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos, lo que supone la conclusión de la investigación, según informan a Europa Press fuentes jurídicas.

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En el marco de la fase intermedia de la instrucción, la fiscal del caso ha solicitado una pena de dos años y medio de inhabilitación para ejercer como cargo público tanto para la alcaldesa como para el director de Comunicación.

En el recurso, la defensa sostiene que la resolución no contiene una argumentación suficiente que individualice qué actuación concreta se atribuye a cada investigado ni explique qué indicios permiten vincular esas actuaciones con los elementos del delito investigado.

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HECHOS NO CONCRETOS

El escrito considera especialmente relevante que el auto se limite a relacionar diligencias, declaraciones y documentos para concluir que los hechos "pudieran ser constitutivos" de delito, sin concretar cuál sería la conducta típica atribuida a Judith Piquet, cuál sería el secreto o información reservada revelada ni qué elementos permitirían superar el terreno de la sospecha y sostener una imputación penal.

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La defensa sostiene por ello que existe una falta de motivación de una resolución de enorme trascendencia procesal, ya que es precisamente el auto de transformación el que permite a las acusaciones solicitar posteriormente la apertura de juicio oral.

El recurso recuerda que la existencia de diligencias practicadas durante una investigación no equivale automáticamente a la existencia de indicios racionales de criminalidad.

El recurso plantea como primera alternativa la nulidad de la resolución y la retroacción del procedimiento para que se dicte un nuevo auto debidamente motivado y, subsidiariamente, solicita directamente la revocación del auto y el sobreseimiento y archivo para Judith Piquet y Raúl Castillo.

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Entre los motivos formulados se encuentran la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, el error en la valoración de la prueba, la presunción de inocencia, la ausencia de tipicidad penal y la inexistencia, según la defensa, de indicios racionales y suficientes para continuar el procedimiento.

CARÁCTER PROSPECTIVO

La defensa cuestiona además que pueda mantenerse abierta una investigación penal sin determinar suficientemente la autoría, la participación concreta de los investigados y la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos exigidos por el delito. Considera que, en esas circunstancias, "continuar investigando supondría mantener una investigación de carácter prospectivo".

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Desde el entorno de Judith Piquet se insiste en el respeto absoluto a las decisiones judiciales y en la confianza en que los recursos permitan revisar una resolución que la defensa considera jurídicamente insuficiente.