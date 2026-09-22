Irene Montero defiende unas primarias abiertas y promete ponerse al servicio del ganador

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Madrid, 22 sep (EFE).- La eurodiputada de Podemos Irene Montero, que aspira a liderar una candidatura que represente a toda la izquierda, ha defendido este martes la celebración de unas primarias abiertas para elegir quién debe encabezarla y se ha comprometido a ponerse al servicio de quien las gane.

Así lo ha asegurado en una entrevista en RNE en la que ha insistido en que quiere encabezar esa candidatura y ha pedido una "oportunidad" tanto a quienes han confiado todo este tiempo en su espacio político como a quienes se han decepcionado y han dejado de hacerlo.

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La dirigente de Podemos ha defendido las primarias para salir del bucle y construir apoyos en torno a un liderazgo y ha añadido que al proceso debería poder presentarse cualquiera.

Sobre el papel de Gabriel Rufián, actualmente portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, ha señalado que también podría presentarse, aunque cree que ha tomado la decisión de quedarse como cabeza de lista de ERC.

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A la pregunta de si el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, sería un buen candidato de la izquierda, Montero ha reiterado que ella quiere encabezar la candidatura, pero ha subrayado que "lo bueno de las primarias es que se puede presentar cualquiera". EFE