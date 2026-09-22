Investigan como homicidio la muerte de una mujer hallada en un pantano de Lleida

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Lleida, 22 sep (EFE).- Los Mossos d'Esquadra investigan como un homicidio la muerte de una mujer hallada el pasado 19 de agosto en el pantano de Utxesa, en el término municipal de Torres de Segre (Lleida).

Según ha adelantado el diario Ara y ha confirmado a EFE la policía catalana, los investigadores han apreciado signos de criminalidad en el cadáver de la mujer, que fue localizado por trabajadores de la presa, quienes alertaron a los vigilantes municipales de Torre de Segre.

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Para el rescate del cuerpo se desplazaron hasta el pantano de Utxesa efectivos de la unidad subacuática de los Mossos d’Esquadra.

El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para que se le practicara la autopsia y determinar las causas de la muerte, aunque inicialmente no se apreciaron signos de violencia. EFE

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