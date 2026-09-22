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Interior inicia los trámites para prolongar el espigón de El Tarajal, en Ceuta

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Madrid, 22 sep (EFE).- El ministerio del Interior ha iniciado este martes los trámites para prolongar el espigón de la playa de El Tarajal, en Ceuta, y para instalar un sistema de "balizamiento permanente" que reemplazará a la actual barrera flotante instalada en agosto.

Según han informado este martes fuentes del Ministerio, Interior solicitará un informe favorable a la Ciudad Autónoma de Ceuta y a otros organismos estatales que deben dar su visto bueno a la obra.

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La obra se realizará en dos fases: la primera servirá para prolongar el espigón mar adentro un total de 15 metros, con un cerramiento superior de malla 'antitrepa', mientras que en una segunda fase se prolongará el espigón 100 metros lineales en el mar a través de un dique vertical.

Interior estima que las dos fases de esta obra tendrán un coste estimado de 7 millones de euros en su conjunto.

Además, se instalará un sistema de balizamiento flotante para desplegar una red de alta resistencia hasta el fondo del mar para impedir el paso sumergido, con un coste estimado de dos millones de euros.

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Este sistema permanente reemplazará a la barrera flotante que se instaló el pasado mes de agosto con carácter provisional. EFE

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