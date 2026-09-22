Illa plantea prohibir el uso de la IA en las escuelas hasta los 14 años

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Barcelona, 22 sep (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado este martes que el Govern prohibirá el uso de la inteligencia artificial en las escuelas catalanas hasta los 14 años.

En declaraciones a RAC1, Illa ha asegurado que "las nuevas tecnologías tienen ventajas, pero también riesgos importantes", y ha abogado por "buscar el equilibrio" para superar "los riesgos" y luchar contra la adicción.

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Además, ha destacado que el Govern se plantea también potenciar las lecturas en la escuela. "No puede ser que la adicción a las pantallas haga que los chicos y chicas de nuestro país no tengan contacto con Mercè Rodoreda, Joanot Martorell, Miguel de Cervantes o Ramon Llull", ha dicho.

El presidente catalán se ha mostrado partidario de crear un entorno en el conjunto de la sociedad favorable a "tomar conciencia de que las pantallas generan adicciones", al igual que ha ocurrido con el tabaco.

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"No es suficiente con la responsabilidad individual, sino que debemos generar un entorno en el conjunto de la sociedad que favorezca que haya un uso correcto de las pantallas", ha apuntado. EFE