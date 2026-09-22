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Golpe a una red que movía 50 kilos de cocaína al mes en coches caleteados desde Barcelona

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Madrid, 22 sep (EFE).- La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a distribuir en coches caleteados cocaína a gran escala -hasta 50 kilos al mes- desde Barcelona hacia Madrid, Granada, Ciudad Real y el resto de Cataluña, en una operación en la que han sido detenidos sus doce miembros e intervenidas cinco armas de fuego.

Según informa la Dirección General de la Policía, la red estaba compuesta por dos ramas coordinadas, una asentada en Barcelona encargada de recepcionar y almacenar los grandes cargamentos de cocaína hasta el momento de su distribución y que, además, estaba vinculada a un mismo núcleo familiar.

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La segunda rama, establecida principalmente en Madrid, asumía las funciones de dirección, transporte y distribución. El máximo responsable de esta estructura era quien fijaba los precios, negociaba las partidas y determinaba, tras comprobar la calidad de la sustancia, si los cargamentos eran aceptados.

Las detenciones y registros se han practicado a principios de este mes después de que los investigadores constataran que la organización acababa de recepcionar en Barcelona un cargamento de cocaína y se disponía a iniciar su distribución.

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Para el reparto de la cocaína siempre usaban vehículos dotados de compartimentos ocultos o caletas, auténticos dobles fondos incorporados con posterioridad a la fabricación del vehículo.

Estos sistemas contaban con mecanismos de apertura mecanizada y estaban diseñados para dificultar la localización de la droga y del dinero durante los controles policiales.

En uno de estos registros, los agentes localizaron en el maletero de uno de estos vehículos 38 paquetes de cocaína envasados al vacío, con un peso conjunto aproximado de 45 kilogramos.

Asimismo se intervino una furgoneta que presentaba tres compartimentos ocultos independientes: dos de ellos situados en el suelo de la zona delantera y un tercero en el maletero, con capacidad para albergar más de 50 kilogramos de sustancia estupefaciente. En uno de estos compartimentos fueron localizados 127.600 euros.

Los investigadores pudieron documentar entregas mensuales de cocaína en localidades de Ciudad Real, Granada, Barcelona y Madrid.

Estos puntos eran abastecidos de forma recurrente y, en función del ritmo de las ventas, recibían nuevas partidas de droga procedentes de Cataluña.

Las pesquisas pusieron igualmente de manifiesto que los dirigentes de la organización no participaban personalmente en las actividades que entrañaban un mayor riesgo, sino que delegaban estas funciones en personas de su máxima confianza que asumían las tareas relacionadas con el transporte, almacenamiento y distribución de la droga.

Finalmente se realizaron 12 entradas y registros en cuatro provincias distintas, Barcelona (6), Madrid (4), Granada (1), Ciudad Real (1), donde se han intervenido 61 kilos de cocaína, 222.880 euros y 5 armas de fuego: dos pistolas, dos revólver y una escopeta.

Los doce detenidos ingresaron en prisión por los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. EFE

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