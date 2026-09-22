Fede Valverde sufre un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo

Madrid, 22 sep (EFE).- El jugador uruguayo del Real Madrid Fede Valverde sufre un esquince de grado 3 en el tobillo izquierdo, según han diagnosticado los servicios médicos del club.
EL Real Madrid informa en su cuenta de X: "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo. Pendiente de evolución".
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El internacional uruguayo fue titular en el pasado derbi ante el Atlético de Madrid en el que su equipo cayó en el estadio Ryhad Metropolitano por 2-1. EFE
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