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Exteriores destaca la "amplia comprensión" en la UE para utilizar las lenguas cooficiales

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Madrid, 22 sep (EFE).- El Gobierno ha constatado "una amplia comprensión" por parte de la mayoría de los socios europeos a su propuesta de reconocer como lenguas oficiales de la UE el catalán, el euskera y el gallego y ha asegurado que ninguno lo ha rechazado.

Fuentes de Exteriores han afirmado que ningún Estado miembro ha rechazado la iniciativa ni ha dado argumentos para justificar que se pudieran incorporar otras lenguas oficiales "sin haber incluido antes las lenguas oficiales españolas" y han reconocido la importancia de esta propuesta manifestando su disposición al diálogo.

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La cuestión de las lenguas oficiales se ha abordado en la reunión del Consejo de Asuntos Generales celebrado en Bruselas, que España ha llevado por octava vez para que se atiendan sus pretensiones sobre la oficialidad de estas lenguas, uno de los compromisos adquiridos con Junts.

Según las mismas fuentes, hay que "poner fin a la discriminación" de los millones de españoles que tienen más de una lengua oficial y merecen el mismo reconocimiento que los de otros Estados miembros, incluidos los que cuentan con más de una lengua oficial, "antes de que se incorporen idiomas de países candidatos.

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No obstante, varios Estados miembros, entre ellos Alemania, Suecia y Lituania, han rechazado la postura del Gobierno de vincular la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE con seguir avanzando en el proceso de ampliación del club comunitario.

España ha reafirmado su "firme respaldo" a la ampliación de la UE y ha urgido a resolver cuanto antes esta cuestión, que es "una prioridad para España" -han señalado las fuentes- que no tiene ningún impacto para el resto de estados miembros. EFE

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