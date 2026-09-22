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Ewa Pajor: "Nuestro objetivo es llegar a Varsovia"

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Sant Joan Despí, 22 sep (EFE).- La delantera del Barcelona Ewa Pajor ha fijado este martes alcanzar la final de Varsovia como el objetivo del conjunto azulgrana en la Liga de Campeones, aunque ha apelado a la prudencia ante un camino que prevé largo y exigente, con la premisa de ir "partido a partido y paso a paso".

"Cuando estás en el mejor equipo del mundo, el resto quiere jugar muy bien contra ti. Es una motivación extra para los rivales, pero nosotras también estamos preparadas. Nuestro objetivo es llegar a Varsovia. El camino es muy largo, quedan muchos partidos, así que tenemos que ir partido a partido y paso a paso", ha afirmado la internacional polaca.

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Desde la sala de prensa del estadio Johan Cruyff, la delantera del conjunto azulgrana ha destacado "el privilegio" que supone vestir la camiseta del Barcelona y ha asegurado que cada encuentro lo afronta con la misma ilusión, pese a encontrarse ya en su tercera temporada en el club.

"Siempre que jugamos en el Johan o fuera de casa es especial; para mí, cada partido es como el primero. Empiezo mi tercera temporada aquí, tenemos jugadoras nuevas y jóvenes, y quiero ayudar a mis compañeras. Estoy aquí para eso", ha explicado.

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Pajor también se ha referido a su futuro en el Barcelona y ha expresado su deseo de prolongar su etapa como azulgrana -acaba contrato el 30 de junio de 2027-, aunque ha insistido en que ahora mismo su atención está centrada en el primer compromiso europeo ante el París FC.

"Ahora estoy concentrada en mañana, en el presente. Quiero jugar muchos años más en el Barcelona. Es un club en el que puedo mejorar cada día porque hay muchísima calidad y porque el staff está formado por personas que buscan mejorar al equipo constantemente", ha señalado.

La internacional polaca afronta además una Liga de Campeones especialmente significativa, ya que la final de esta edición se disputará en Varsovia, su país natal. Sin embargo, ha evitado mirar demasiado lejos y ha situado al cuadro parisino como única prioridad.

"Jugar esta competición siempre es especial. Para todas las jugadoras es una competición muy importante. Este año la final es en mi país, pero ahora no pienso en eso. Mañana empezamos el primer partido y en mi cabeza solo está el París", ha apuntado.

Finalmente, la atacante también ha valorado su nominación al Balón de Oro, un reconocimiento que, pese a agradecer, sitúa en un segundo plano respecto a los éxitos colectivos.

"Estoy muy orgullosa de estar nominada, pero para mí lo más importante es ganar títulos colectivos. El año pasado ganamos todo y eso fue lo más importante para mí. No pienso en los premios; solo pienso en qué puedo hacer, en cómo puedo mejorar y en qué puedo aportar a mi equipo. Eso es lo único que tengo en la cabeza", ha concluido. EFE

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avm/fa/fc

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