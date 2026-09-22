España, contra Austria en los cuartos de final de la Copa Davis

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Roma, 22 sep (EFE).- España se enfrentará en los cuartos de final de la Copa Davis de tenis ante Austria, según arrojó el sorteo celebrado este martes en Bolonia, en el norte de Italia, que acogerá la Final a 8 en la que la anfitriona defiende título y parte como favorita.

La fase final de este torneo, al que España llega como cabeza de serie tras ganar a Chile por 0-3 y romper con su histórica racha -no perdía como local desde hacía quince años-, se celebrará del 24 al 29 de noviembre en la localidad italiana. EFE

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