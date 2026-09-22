España busca volver a semifinales 18 años después ante un Kazajistán sin Rybakina

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Guillermo Benavides

Pekín, 22 sep (EFE).- España buscará este miércoles regresar a las semifinales de la Copa Billie Jean King por primera vez desde 2008 ante un Kazajistán privado de Elena Rybakina, campeona del Abierto de Estados Unidos y número uno mundial, cuya baja abre una oportunidad para el equipo de Carla Suárez.

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Cristina Bucsa llega como la española mejor clasificada tras ascender al puesto 35 y Jéssica Bouzas aparece como otra opción para los individuales. Sara Sorribes, Marina Bassols y Kaitlin Quevedo, flamante campeona en Sao Paulo, completan la convocatoria.

La victoria de Quevedo refuerza a España, pero el retraso de su viaje tras disputar la final el lunes hace muy difícil que pueda jugar ante Kazajistán. El equipo ha preparado la cita con incorporaciones escalonadas, mientras su rival conserva a Yulia Putintseva en individuales y a Anna Danilina como principal baza de dobles.

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Favorita por sorpresa

El sorteo había emparejado a España, cuarta cabeza de serie, con uno de los rivales más incómodos del cuadro. Rybakina acababa de conquistar el Abierto de Estados Unidos y alcanzar el número uno mundial, pero renunció a las Finales por una inflamación en el tendón de Aquiles que arrastra desde Cincinnati.

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"Es algo que nos beneficia. Lo que pasa es que en la pista hay que demostrarlo y hay que competir", reconoció Carla Suárez.

La baja deja a Putintseva como primera singlista kazaja, aunque su experiencia impide dar el punto por ganado: ha vencido en 24 de sus 36 individuales en la competición y fue decisiva ante Canadá para obtener el billete a Shenzhen.

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Bucsa supera a Putintseva en la clasificación y Bouzas también parte por delante de las otras alternativas kazajas para los individuales, Sonja Zhiyenbayeva y Zhibek Kulambayeva.

España dispone así de opciones para resolver el cruce antes de un dobles en el que Kazajistán cuenta con Danilina, sexta del mundo en la especialidad.

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El único precedente acabó con victoria española por 3-0 en 2022, con triunfos de Nuria Párrizas ante Putintseva y Paula Badosa frente a Rybakina. Si vuelve a imponerse, España jugará el viernes contra Chequia o Gran Bretaña.

Bouzas y Bassols se entrenaron juntas el lunes en la pista central de Shenzhen, mientras que Sorribes practicó el dobles por la tarde.

Bucsa tenía previsto llegar ese mismo día desde Guadalajara y Quevedo seguía en Brasil, una situación que Carla Suárez calificó de "un poco atípica".

Bucsa subió nueve puestos, hasta el 35, tras alcanzar las semifinales individuales en Guadalajara, donde también conquistó su noveno título WTA de dobles.

La cántabra llega con resultados, pero con escaso margen para recuperarse del viaje desde México y adaptarse al horario chino.

Quevedo, de 20 años, ganó el lunes su primer torneo WTA al remontar en la final de Sao Paulo ante Nadia Podoroska por 4-6, 6-4 y 6-2.

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La lluvia había aplazado el partido un día y, entre esa final en Brasil y la eliminatoria del miércoles en Shenzhen, apenas queda tiempo para un viaje intercontinental, la recuperación y la adaptación a once horas de diferencia horaria. Aunque consiga llegar a tiempo, su participación ante Kazajistán parece muy improbable.

La joven ya fue decisiva en abril, cuando ganó sus dos individuales ante Eslovenia en su estreno en la competición. España se clasificó entonces por 3-1, con otro punto obtenido por Sorribes y Aliona Bolsova en el dobles.

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Ahora, con una convocatoria en la que solo Bucsa y Bouzas repiten respecto a las Finales de 2025, busca dar el primer paso hacia un sexto título que espera desde 1998. EFE