Espana agencias

España busca volver a semifinales 18 años después ante un Kazajistán sin Rybakina

Guardar

Guillermo Benavides

Pekín, 22 sep (EFE).- España buscará este miércoles regresar a las semifinales de la Copa Billie Jean King por primera vez desde 2008 ante un Kazajistán privado de Elena Rybakina, campeona del Abierto de Estados Unidos y número uno mundial, cuya baja abre una oportunidad para el equipo de Carla Suárez.

PUBLICIDAD

Cristina Bucsa llega como la española mejor clasificada tras ascender al puesto 35 y Jéssica Bouzas aparece como otra opción para los individuales. Sara Sorribes, Marina Bassols y Kaitlin Quevedo, flamante campeona en Sao Paulo, completan la convocatoria.

La victoria de Quevedo refuerza a España, pero el retraso de su viaje tras disputar la final el lunes hace muy difícil que pueda jugar ante Kazajistán. El equipo ha preparado la cita con incorporaciones escalonadas, mientras su rival conserva a Yulia Putintseva en individuales y a Anna Danilina como principal baza de dobles.

PUBLICIDAD

 Favorita por sorpresa

El sorteo había emparejado a España, cuarta cabeza de serie, con uno de los rivales más incómodos del cuadro. Rybakina acababa de conquistar el Abierto de Estados Unidos y alcanzar el número uno mundial, pero renunció a las Finales por una inflamación en el tendón de Aquiles que arrastra desde Cincinnati.

"Es algo que nos beneficia. Lo que pasa es que en la pista hay que demostrarlo y hay que competir", reconoció Carla Suárez.

La baja deja a Putintseva como primera singlista kazaja, aunque su experiencia impide dar el punto por ganado: ha vencido en 24 de sus 36 individuales en la competición y fue decisiva ante Canadá para obtener el billete a Shenzhen.

Bucsa supera a Putintseva en la clasificación y Bouzas también parte por delante de las otras alternativas kazajas para los individuales, Sonja Zhiyenbayeva y Zhibek Kulambayeva.

España dispone así de opciones para resolver el cruce antes de un dobles en el que Kazajistán cuenta con Danilina, sexta del mundo en la especialidad.

El único precedente acabó con victoria española por 3-0 en 2022, con triunfos de Nuria Párrizas ante Putintseva y Paula Badosa frente a Rybakina. Si vuelve a imponerse, España jugará el viernes contra Chequia o Gran Bretaña.

Bouzas y Bassols se entrenaron juntas el lunes en la pista central de Shenzhen, mientras que Sorribes practicó el dobles por la tarde.

Bucsa tenía previsto llegar ese mismo día desde Guadalajara y Quevedo seguía en Brasil, una situación que Carla Suárez calificó de "un poco atípica".

Bucsa subió nueve puestos, hasta el 35, tras alcanzar las semifinales individuales en Guadalajara, donde también conquistó su noveno título WTA de dobles.

La cántabra llega con resultados, pero con escaso margen para recuperarse del viaje desde México y adaptarse al horario chino.

Quevedo, de 20 años, ganó el lunes su primer torneo WTA al remontar en la final de Sao Paulo ante Nadia Podoroska por 4-6, 6-4 y 6-2.

La lluvia había aplazado el partido un día y, entre esa final en Brasil y la eliminatoria del miércoles en Shenzhen, apenas queda tiempo para un viaje intercontinental, la recuperación y la adaptación a once horas de diferencia horaria. Aunque consiga llegar a tiempo, su participación ante Kazajistán parece muy improbable.

La joven ya fue decisiva en abril, cuando ganó sus dos individuales ante Eslovenia en su estreno en la competición. España se clasificó entonces por 3-1, con otro punto obtenido por Sorribes y Aliona Bolsova en el dobles.

Ahora, con una convocatoria en la que solo Bucsa y Bouzas repiten respecto a las Finales de 2025, busca dar el primer paso hacia un sexto título que espera desde 1998. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué todos deberíamos comer calabaza: una hortaliza rica en vitamina C y bajo en grasas

El otoño es una época ideal para introducir la calabaza en la dieta diaria

Por qué todos deberíamos comer calabaza: una hortaliza rica en vitamina C y bajo en grasas

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 22 septiembre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 22 septiembre

Montse Cespedosa, experta en hipotecas, compara la burbuja inmobiliaria de 2008 con la situación actual de la vivienda: “Es mucho más grave, ahora afecta a miles de familias”

La asesora financiera atribuye la emergencia habitacional a la falta de oferta disponible, los salarios estancados y la ausencia de políticas públicas efectivas en el sector inmobiliario

Montse Cespedosa, experta en hipotecas, compara la burbuja inmobiliaria de 2008 con la situación actual de la vivienda: “Es mucho más grave, ahora afecta a miles de familias”

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 22 septiembre

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 22 septiembre

Ninguna de las 638 viviendas en alquiler de Casa 47 cumple los criterios de asequibilidad de la Ley de Vivienda

El Observatorio del Alquiler denuncia solo la renta absorbe el 30% de los ingresos mínimos exigidos, sin contar suministros ni gastos de comunidad

Ninguna de las 638 viviendas en alquiler de Casa 47 cumple los criterios de asequibilidad de la Ley de Vivienda
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un empleado alarga sus vacaciones 17 días porque su jefe le dio permiso verbal, pero no lo acreditó: el despido es procedente porque faltar más de 3 días es falta grave

Un empleado alarga sus vacaciones 17 días porque su jefe le dio permiso verbal, pero no lo acreditó: el despido es procedente porque faltar más de 3 días es falta grave

La Justicia condena a pagar más de 10.000 euros a una abogado que quería hacer negocio con las demandas de las tarjetas ‘revolving’: puso seis en lugar de una para cobrar seis veces

Albares se reunirá con su homólogo marroquí en Nueva York para tratar la crisis de Ceuta y confía en que “tomarán las medidas que sean necesarias”

Juan José Ebenezer, mecánico, explica por qué esperar unos segundos antes de arrancar el coche: “Es lo único que lo salva de destrozarse por dentro”

Pedro Sánchez inicia su viaje a la Asamblea de la ONU con la defensa del “multilateralismo” y sin acudir a la recepción de Trump

ECONOMÍA

Montse Cespedosa, experta en hipotecas, compara la burbuja inmobiliaria de 2008 con la situación actual de la vivienda: “Es mucho más grave, ahora afecta a miles de familias”

Montse Cespedosa, experta en hipotecas, compara la burbuja inmobiliaria de 2008 con la situación actual de la vivienda: “Es mucho más grave, ahora afecta a miles de familias”

Ninguna de las 638 viviendas en alquiler de Casa 47 cumple los criterios de asequibilidad de la Ley de Vivienda

Ignacio de la Calzada, abogado: “La mayoría de despidos por bajo rendimiento son improcedentes porque no pueden demostrarlo”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 22 de septiembre

España da la vuelta al futuro de las pensiones: es el país europeo donde más mejora su sostenibilidad

DEPORTES

Ser sparring, el arte de preparar a las leyendas del tenis o un camino para triunfar en el deporte de raqueta: “Tener enfrente a Nadal impresiona”

Ser sparring, el arte de preparar a las leyendas del tenis o un camino para triunfar en el deporte de raqueta: “Tener enfrente a Nadal impresiona”

El Real Madrid está quemando su último cartucho: las diez heridas por las que se desangra el equipo no son Ceuta ni los árbitros

Ferrer y la elección de jugadores para la Final a 8 de Bolonia: “Alcaraz es un bendito problema, un tema deportivo y no personal”

Ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo, el jugador más rico del mundo es sobrino del sultán de Brunéi y busca equipo

El Atlético de Madrid carga contra Mourinho en redes sociales: “Stop acoso arbitral ya”