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España busca la final contra una Italia revelación y atenta al Colombia-Corea del Norte

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Redacción Deportes, 22 sep (EFE).- La selección española sub-20 femenina, campeona en 2022 y subcampeona en 2018, se enfrentará este miércoles a la de Italia, que nunca había llegado tan lejos, en busca de un puesto en la final del Mundial sub-20 de Polonia, mientras que, en la otra semifinal, Corea del Norte, tricampeona y defensora del título, se verá las caras con Colombia, que fue cuarta en 2010.

Las de David Aznar abrirán la ronda de semifinales ante Italia (15.00 horas CEST). En cuartos, las españolas superaron por 1-0 a Brasil, mientras que las italianas, que nunca antes habían pasado de la fase de grupos, dieron la sorpresa ante Corea del Sur (3-1).

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Es la tercera vez en las últimas cuatro ediciones que España se mete entre las cuatro últimas selecciones supervivientes. Ha ganado todos sus partidos en este Mundial, con 19 goles a favor y solamente uno en contra, y cuenta en sus filas con Pau Comendador, máxima goleadora del torneo.

Por su parte, la selección entrenada por Nicola Matteucci ha ido de menos a más. Sufrió contra China en octavos de final, cuando debió esperar hasta la tanda de penaltis para pasar de ronda, pero en cuartos hizo su mejor encuentro del torneo ante Corea del Sur.

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En la sesión doble de partidos de este miércoles en el estadio municipal de Lodz, el segundo cruce será la otra semifinal, entre Corea del Norte y Colombia (18.30 horas CEST). Las asiáticas entraron en la penúltima ronda del Mundial tras imponerse a Canadá por 2-0, mientras que las sudamericanas superaron a Nigeria por 1-0.

Corea del Norte partía como la gran favorita para esta competición, al ser la defensora del título obtenido en 2024 ante Japón y contar con otros dos entorchados en su palmarés. En la fase de grupos, ya ganó a Colombia por 3-0, y no han encajado ningún gol en todo el Mundial.

Sin embargo, las colombianas confían en sus opciones. Han sabido gestionar encuentros complicados en las eliminatorias y manejar ventajas cortas, así como confiar hasta el final, como ante Nigeria, cuando Valerin Loboa hizo el tanto del triunfo en el minuto 92.

La final del Mundial sub-20 femenino se disputará también en el estadio municipal de Lodz el próximo domingo 27 de septiembre a las 18.00 horas (CEST). Antes, el sábado 26 a la misma hora, se resolverá el encuentro por el bronce. EFE

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