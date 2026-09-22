El presidente del TSJA teme que Justicia quede "desdibujada" en la macroconsejería: "Gavira me dice que no me preocupe"

04/09/2026 El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, se reúne con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, en Granada. POLITICA ESPAÑA EUROPA JUSTICIA ANDALUCÍA JUNTA DE ANDALUCÍA

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El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha reconocido este martes que le preocupaba que la Justicia quedara "en un segundo plano" dentro de la estructura de la macroconsejería de Manuel Gavira (Vox) como vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía.

En una entrevista en Canal Sur radio recogida por Europa Press, Del Río ha apuntado que ha hablado con el consejero "dos o tres veces y me ha dicho que no me preocupe; que Justicia es algo importantísimo en la Consejería" que dirige Gavira. "Me preocupó cuando vi otra vez unido turismo, deporte, regeneración y desregulación. Me parecían muchas materías y tenía la preocupación de que Justicia quedara desdibujada".

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"Tenemos muchos temas pendientes relacionados con un montón de problemas: sedes judiciales, problemas tecnológicos, aumento de plazas judiciales, necesidades y refuerzos de personal", ha enumerado el presidente del TSJA. "Yo espero y confío en que la Consejería tome el testigo y sea algo mucho más permanente que el turismo que se visualiza".

Del Río ha recordado que esta misma advertencia la hizo en la primera legislatura de Juanma Moreno con Cs y la macroconsejería que entonces dirigía Juan Marín. "Somos la comunidad con más jueces, con más órganos judiciales y con mayor extensión territorial", ha argumentado el presidente del TSJA para defender la importancia de Justicia dentro del organigrama de la Junta.

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