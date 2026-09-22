El presidente de Melilla ante otra posible entrada de migrantes: "¿Estamos preparados?"

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Melilla, 22 sep (EFE).- El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha preguntado ante los nuevos llamamientos de entrada de migrantes este miércoles en Ceuta y Melilla si “estamos preparados” y qué instrucciones tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el Ejército “ante una avalancha loca” como la que hubo en Ceuta el pasado 30 de julio.

“¿De verdad tienen instrucciones, o hacemos brazos caídos si nos viene otra avalancha? Porque si nos viene otra como la anterior allí en Ceuta sobre todo, estamos perdidos”, ha advertido Imbroda, dejando claro que lo que sucedió hace casi dos meses no fue “un problema migratorio” sino “un problema de soberanía nacional”.

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“Hemos estado a punto de perder la soberanía española en Ceuta, a punto”, ha recalcado a preguntas de los periodistas, reivindicando la protesta desde Melilla por conocimiento, sentimiento y cercanía para que “se haga más caso” a las dos ciudades autónomas, “sobre todo a Ceuta, para que no se le tenga como están”.

Sobre los llamamientos a nuevas entradas, coincidiendo con las elecciones legislativas en Marruecos este miércoles, Imbroda ha mostrado sus dudas de que se vayan a materializar porque “segundas partes nunca fueron buenas” y “esto ya está muy anunciado, muy teatralizado y muy mediatizado”.

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En cualquier caso, ha considerado que “sí hay que estar preparado” y ha dicho que esa es la pregunta que hay que hacerse realmente, ya que teme que haya “ambages, medias instrucciones” que se desconozcan en lugar de “una capacidad de decisión fuerte y potente ante otra posible invasión”.

Ha preguntado igualmente “por qué Europa aún no está aquí”, con “Frontex trabajando” en la frontera sur, y “por qué no se han agilizado las leyes que son necesarias para rechazar” a los migrantes que hayan accedido de forma irregular, ante lo que ha reclamado que se regule la inmigración.

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Imbroda también ha criticado el papel del Gobierno con la “falta total de comunicación” con el Ejecutivo de Melilla, a pesar de que de él dependen cuestiones como “la Policía Local, que se va también a luchar a la valla cuando hay que pegar bolazos” como en las noches de presión migratoria del 30 y 31 de julio; Protección Civil o el área social y la preparación de infraestructuras.

“No nos dicen nada y aquí la Ciudad Autónoma tiene mucho que decir, primero por la representación popular”, ha puntualizado Imbroda para acusar al Gobierno y a su delegada en Melilla, Sabrina Moh, de una “falta de respeto total” y de ir “de sobrados, además, cuando están en los estertores ya de la legislatura”.

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“Es una mezcla de ignorancia, de torpeza y de orgullo. Nos ha tocado lo peor”, ha dicho.

Respecto a su anunciada visita a Ceuta ha dicho que están “encajando fechas” porque tanto él como su homólogo ceutí, Juan Vivas, están recibiendo estos días visitas importantes en el marco de esta crisis fronteriza, como la de este lunes en Ceuta del presidente del PP europeo, Manfred Weber, sobre la que ha destacado el “apoyo impagable” de Europa.

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No obstante, ha avanzado que ambos coincidirán el próximo lunes en la Junta Directiva Nacional del PP en Madrid para seguir comunicando la situación en las dos ciudades autónomas y que “no decaiga el apoyo nacional masivo que hay de toda la gente”, de modo que “eso vaya cuajando en realizaciones y proyectos” y que lo sucedido el 30 de julio sea “un antes y un después”. EFE

(Vídeo)