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El PP y Vox se suman el sábado a la marcha en Madrid para apoyar a Ceuta y exigir elecciones ya

23/05/2026 Numerosas personas marchan durante una manifestación para exigir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a 23 de mayo de 2026, en Madrid (España). La movilización ha sido convocada por Sociedad Civil Española bajo el lema '¡Sánchez, dimisión ya!'. POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press
23/05/2026 Numerosas personas marchan durante una manifestación para exigir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a 23 de mayo de 2026, en Madrid (España). La movilización ha sido convocada por Sociedad Civil Española bajo el lema '¡Sánchez, dimisión ya!'. POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press
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Dirigentes de PP y Vox se sumarán este sábado a la marcha en Madrid que ha convocado Sociedad Civil Española (SCE), que aglutina a más de 150 asociaciones civiles, para expresar apoyo a Ceuta ante la situación que sufre la ciudad tras la entrada masiva de unos 80.000 migrantes y pedir la convocatoria de elecciones generales.

La marcha, bajo el lema 'Por la dignidad de España', arrancará a partir de las 10.00 horas desde la Plaza de Cibeles de Madrid. El recorrido continuará por la calle Alcalá, Gran Vía, Princesa y concluirá, sobre las 14.00 horas, en el Arco de la Victoria, en Moncloa.

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"II marcha por la dignidad. Elecciones ya. ¡En defensa de España! ¡Con Ceuta y Melilla!", reza en el cartel de la convocatoria que los promotores han difundido en sus redes y en la que llaman "a todos los españoles de bien" a unirse a esta movilización.

El PP estará presente en esta cita pero aún no está decidida la representación del partido, según han indicado a Europa Press fuentes de la dirección nacional de la formación. En el caso de Vox, su presidente, Santiago Abascal, ya ha anunciado que asistirá.

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Abascal ha afirmado que desde su partido respalda esta convocatoria, así como todas las manifestaciones de la sociedad civil contra el Gobierno de "la corrupción, la mentira y la traición". Y ha añadido que en esta ocasión quieren mostrar solidaridad "con los compatriotas de Ceuta que tan mal lo están pasando". "Les queremos decir muy claramente que no les vamos a olvidar", ha señalado en 'Telemadrid'.

PP Y VOX YA APOYARON OTRA MARCHA EL 23 DE MAYO CONTRA SÁNCHEZ

Cargos del PP y Vox ya asistieron el pasado 23 de mayo a la primera 'Marcha por la dignidad' convocada por Sociedad Civil Española para pedir la dimisión "inmediata" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el "desastre" al que, a su juicio, está llevando a España.

Entonces, esa marcha --con el lema '¡Sánchez, dimisión ya!" se inició desde la madrileña Plaza de Colón y terminó también en el Arco de Moncloa. Fue secundada por unas 40.000 personas, según indicaron fuentes de la Delegación el Gobierno en Madrid.

El 23 de mayo, también Abascal encabezó la delegación de Vox en esa movilización pero Alberto Núñez Feijóo no asistió, ya que ese día acudía al congreso del PP en Baleares. Los 'populares' enviaron a la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, entre otros dirigentes.

Tanto Feijóo como Abascal sí que asistieron a la concentración que se convocó el 2 de septiembre en Cibeles, coincidiendo por el Día de Ceuta, para apoyar a la ciudad autónoma tras la avalancha de migrantes irregulares de los días 30 y 31 de julio.

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