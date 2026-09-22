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El PNV augura que Sánchez no sacará los prepuestos y debería convocar elecciones este año

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Bilbao, 22 sep (EFE).- El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha considerado que el Gobierno presentará probablemente en octubre el proyecto de presupuestos fenerales del Estado y, si previsiblemente no lograra aprobarlo, "debería haber una convocatoria electoral antes de final de año".

En Radio Euskadi, Esteban ha explicado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha llamado al Grupo vasco para hablar sobre el proyecto presupuestario si bien "no van a llegar antes del 30 de septiembre", que es la fecha límite, y por ello, ha vaticinado, los presentarán "a lo largo de octubre".

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El PNV negociará con intención de llegar a un acuerdo, si bien ha analizado que tanto PP como Vox presentarán enmienda a la totalidad a las cuentas del Ejecutivo, y probablemente también lo harán Podemos y Junts.

"Si eso sucediera, evidentemente los presupuestos no seguirían adelante y, a mi parecer, si no hay una columna vertebral para que tenga sentido la legislatura, entiendo que antes de fin de año debería hacerse una convocatoria electoral", ha reflexionado.

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Esteban ha dicho que se ha cumplido alrededor del 80 % del acuerdo de investidura de su partido con Sánchez, si bien se ha atascado la negociación de la trasferencia de la Seguridad Social.

"No veo ganas en el Ministerio" para avanzar en ese traspaso y por ello, ha dicho, "hace falta que Moncloa dé la orden política" de que se negocie "de buena fe" para resolverlo antes de que acabe la legislatura.

Ante ese retraso en lo acordado, Esteban ha criticado que el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, haga "una defensa demasiado encendida de las posiciones del Gobierno". EFE

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