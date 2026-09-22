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El otoño llega mañana con mucho calor y con Mercurio y Venus en el cielo del anochecer

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Madrid, 22 sep (EFE).- El otoño astronómico comienza este miércoles a las 02:05 horas peninsular, pero el cambio de estación no tendrá reflejo en el tiempo: España lo recibirá con temperaturas entre 5 y 10 grados superiores a las habituales, máximas de hasta 38 grados y lluvias prácticamente inexistentes.

La estación, que se prolongará durante 89 días y 21 horas hasta el 21 de diciembre, arrancará además con Mercurio y Venus visibles tras la puesta de Sol, mientras que Marte y Júpiter podrán contemplarse al amanecer, según los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional (OAN).

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Durante el periodo otoñal se producirá el cambio al horario de invierno que será el domingo 25 de octubre: Ese día, a las 03:00 horas de la madrugada en la península, los relojes deberán retrasarse hasta las 02:00 horas, mientras que en Canarias las 02:00 horas pasarán a ser la 01:00 hora.

Durante el equinoccio, el día y la noche tienen una duración prácticamente igual, además, el comienzo del otoño es el periodo del año en el que las jornadas se acortan con mayor rapidez.

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En las latitudes de la península, el Sol sale cada mañana más de un minuto después que el día anterior y se pone más de un minuto antes, por lo que el tiempo durante el que permanece por encima del horizonte disminuye casi tres minutos cada día.

Al inicio de la estación, Mercurio y Venus serán visibles tras la puesta de Sol, y Saturno se incorporará pocos días después; Venus podrá contemplarse hasta mediados de octubre y Mercurio, hasta finales de ese mes.

Los amaneceres, por su parte, permitirán observar Marte y Júpiter, mientras que a finales de octubre Venus aparecerá también en el cielo matutino, y por su parte, Mercurio podrá verse desde mediados de noviembre hasta mediados de diciembre.

Entre las estrellas y constelaciones visibles al anochecer destacará durante la primera parte del otoño el llamado triángulo de verano, formado por Deneb, en el Cisne; Vega, en Lira, y Altair, en el Águila, aunque irá perdiendo altura gradualmente sobre el horizonte oeste.

Con el avance de la estación surgirán por el este las constelaciones de Pegaso, Andrómeda y Perseo, mientras que al final del otoño aparecerán Tauro y Orión, que alcanzarán su máximo esplendor durante las noches de invierno.

El cielo otoñal estará marcado también por varias lluvias de meteoros: las dracónidas alcanzarán su máximo hacia el 8 de octubre; las oriónidas, en torno al 21 de octubre; las leónidas, alrededor del 17 de noviembre, y las gemínidas, hacia el 14 de diciembre.

Las tres lunas llenas de la estación tendrán lugar el 26 de septiembre, el 26 de octubre y el 24 de noviembre. EFE

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