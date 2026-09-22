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El Instituto Cervantes recibe el legado del poeta y estudioso Narciso Alonso Cortés

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Madrid, 22 sep (EFE).- El Instituto Cervantes ha recibido este martes el legado del poeta y escritor Narciso Alonso Cortés (Valladolid, 1875-1972), primer director de la Biblioteca Popular y Cervantina de Valladolid, abierta en 1916 y que a día de hoy recibe el nombre de Casa Cervantes.

Desde este martes, la número 1.059 de la Caja de las Letras del Instituto Cervantes contará con varios de los objetos más importantes de su vida, tan marcada por la figura de Miguel de Cervantes, José Zorrilla y Antonio Machado entre otros escritores.

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"En la Caja de las Letras nos gusta recibir la mejor herencia de nuestro pasado para afirmar que la riqueza de una comunidad es siempre su cultura y que el mayor compromiso con el futuro es saber dialogar con la memoria", ha destacado Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, al comienzo del acto.

La encargada de hacer entrega y presentación en el homenaje de este miércoles de los objetos otorgados a la Caja de las Letras ha sido la bisnieta del poeta, Mariola Alonso Cortés, quien, con motivo del lugar -el Instituto Cervantes-, ha querido destacar la faceta cervantina de su bisabuelo.

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"Esa vocación fue una de las que, junto con la docencia, probablemente más satisfacciones le produjeron", ha dicho sobre una afición que heredó de su padre y que le llevó a la publicación de libros y artículos como 'Cervantes en Valladolid'.

"Valladolid fue la ciudad que enseñó las primeras letras a don Miguel de Cervantes y también a don Narciso Alonso Cortés. Don Narciso siempre decía que Valladolid era 'el amor de sus amores', así lo demostró toda su vida y Valladolid le correspondió de la misma manera", ha añadido su bisnieta.

Varios son los objetos que la familia del escritor ha incluido en esta caja, entre ellos, el 'Volumen Cervantino', editado por el Ayuntamiento de Valladolid en 2005 con motivo del 400 aniversario de la primera publicación del Quijote y que recoge la producción de Alonso Cortés alrededor de la figura y la obra de Miguel de Cervantes.

Además, se incluye también en el legado 'Zorrilla, su vida y su obra', seis mil páginas dedicadas a mostrar el alcance del poeta del romanticismo José Zorrilla, una obra que fue definida por su discípulo, Gerardo Diego, como "la obra maestra" de Narciso Alonso Cortés como investigador, historiador y crítico de la literatura.

También se han introducido dos manuales y libros de texto de su autoría -'Gramática de la lengua castellana' y 'Manual de composición literaria' de 1943-, su estuche de escritura, una fotografía suya del año de su jubilación como catedrático del Instituto Zorrilla y algunas cartas escritas de su puño y letra, incluida una dirigida a sus hijos y nietos.

"Es como un testamento vital en el que nuestro bisabuelo aconsejaba a sus hijos y nietos que ante las dificultades de la vida, siempre llevaran la frente bien alta, el ánimo neto y limpio, que amaran lo noble y lo bueno y se apartaran de lo indigno", ha leído su bisnieta.

Además, de su amistad con el poeta Antonio Machado también quedan en su legado dos piezas: una carta que Machado le escribió en 1916 donde apreciaba su interés por sus cuentos y su escritura y un poema manuscrito que Machado tituló 'A Narciso Alonso Cortés, poeta de Castilla'.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha mostrado su gran agradecimiento por este acto y ha afirmado que con este homenaje y gracias a la familia, "Valladolid está devolviéndole el homenaje que de continuo Narciso Alonso Cortés prestó a Valladolid". EFE

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