El Gobierno llama a la no violencia en Ceuta y dice que quien no la condene, es partícipe

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Madrid, 22 sep (EFE).- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha hecho este martes un nuevo llamamiento a la convivencia y a la no violencia en Ceuta, mientras que Ángel Víctor Torres, máximo responsable del mando único en la crisis de Ceuta, ha asegurado que quien no la condene es partícipe de ella.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz ha subrayado que los responsables políticos deben ser "excepcionalmente claros y rotundos en el rechazo a toda violencia": "Quien no lo hace, quien difunde bulos y, por supuesto, quien llama al odio y a la violencia, debe responsabilizarse de lo que dice y de las consecuencias de lo que dice", ha dicho en referencia al ataque del pasado domingo contra la diputada de Ceuta Ya! Julia Ferreras.

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Tras expresar su solidaridad con todas las personas que han sufrido algún episodio violento en la ciudad autónoma, la ministra portavoz ha considerado una buena noticia que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, condenara la violencia pero ha sostenido que "hay que ir más allá" ya que pacta con Vox y este partido "llama a la caza del inmigrante".

"Hay que romper con quien llama a la violencia y a encender esa chispa que en este país no queremos", ha insistido Saiz en la rueda de prensa junto al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

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Torres ha recalcado que se ha tratado de un episodio de violencia inaceptable y ha pedido a los medios de comunicación que no haya diferencias en su condena.

El responsable del mando único ha recordado que ya advirtieron, cuando se impidió a voluntarios distribuir las comidas de camiones de la Cruz Roja, que el camino de la violencia no llevaba a ningún lado.

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"Quienes atizan a Vivas y trasladan un mensaje de hay que perseguir al inmigrante y cazarlo son los responsables de esos actos violentos, ha indicado Torres, que ha dicho que "están cazando a quienes trabajan por los derechos humanos".

Para Torres, un estallido social lleva consigo "más mecha", de tal forma que, ha recalcado, lo ocurrido con la diputada ceutí tiene que tener "una repulsa automática de todos los agentes en todos los en todos los ámbitos" pues hay "líneas que no se pueden traspasar" y "los que no condenen lo que pasó, son participes de esa violencia, sin ninguna duda". EFE

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