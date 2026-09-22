El Gobierno, convencido de que Zapatero dará "todas las explicaciones" sobre las joyas

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Madrid, 22 sep (EFE).- La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha ratificado este martes el respeto del Ejecutivo a "la presunción de inocencia" del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y su convencimiento de que "dará todas las explicaciones", después de que el juez le haya pedido la documentación de las joyas encontradas en su despacho.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Saiz ha sido preguntada por la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama de dar un plazo de tres días al expresidente para que pueda aportar "toda la documentación que se encuentre en su poder" respecto a las joyas halladas en una caja fuerte en su oficina y valoradas inicialmente en 1,3 millones de euros.

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El juez también ha encargado un informe pericial sobre estas joyas, que será realizado por gemólogos y tasadores de la Joyería Yanes, que podrán contar con apoyo técnico del Instituto Gemológico Español.

La portavoz se ha limitado a reiterar el respeto del Gobierno a un principio fundamental del ordenamiento jurídico como es la presunción de inocencia y ha afirmado que "el presidente Zapatero sin lugar a dudas dará todas las explicaciones". EFE

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