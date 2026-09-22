El Gobierno confía en que el jurado popular haga justicia en el caso de Begoña Gómez

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Madrid, 22 sep (EFE).- El Gobierno ha considerado este martes "absolutamente insoportable" el "escarnio público" que está sufriendo Begoña Gómez por el mero hecho de ser la esposa de "un presidente progresista", de Pedro Sánchez, y ha confiado en que el jurado popular que la juzgue sea ecuánime y haga justicia.

Así lo ha indicado la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, donde ha señalado que "desgraciadamente nadie desconoce en este país el caso de Begoña Gómez" y ha expresado su "empatía, total apoyo y solidaridad ante ese escarnio" que sufre la esposa de Sánchez.

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"Como Gobierno -ha continuado- transmitimos y confiamos en que un jurado ecuánime hará justicia, y en este caso hacer justicia es declarar a Begoña Gómez inocente". EFE

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