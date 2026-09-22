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El gobierno catalán desaconseja los 'smartphones' y las redes hasta los 16 años

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Barcelona, 22 sep (EFE).- La nueva guía de recomendaciones de la Generalitat de Cataluña sobre el uso de la tecnología desaconseja la exposición a las pantallas entre los 0 y los 3 años y recomienda posponer la compra del primer teléfono inteligente ('smartphone') y las redes sociales hasta, como mínimo, los 16 años.

Este documento, elaborado por el Departamento de Salud, servirá como base técnica para el paquete de más de 60 medidas concretas que la Comisión Interdepartamental de la Generalitat ratificará el próximo 28 de septiembre, según ha detallado este martes el presidente catalán, Salvador Illa.

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Asimismo, el documento sustentará el anteproyecto de ley de regulación de las pantallas que ha anunciado el Govern, y que prevé tener listo en marzo, para fijar límites legales al uso de dispositivos, redes sociales e inteligencia artificial en menores.

"Ninguna plataforma digital ni multinacional tecnológica está por encima de ningún niño, por eso queremos ser la primera comunidad autónoma de España que disponga de un modelo propio de blindaje digital de la infancia y de la adolescencia", ha afirmado Illa en una jornada sobre bienestar digital.

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En concreto, la guía elaborada por Salud se estructura en cinco etapas del desarrollo para acompañar el crecimiento de los menores en el entorno virtual.

Para la primera infancia, de los 0 a los 3 años, el documento desaconseja por completo la exposición a pantallas, salvo un uso ocasional en videoconferencias familiares supervisadas por un adulto.

Entre los 4 y los 6 años, la recomendación se limita a un máximo de 30 minutos algún día a la semana, siempre con acompañamiento y sin uso autónomo.

De los 7 a los 11 años, la guía plantea una introducción progresiva enfocada al aprendizaje de competencias emocionales y pensamiento crítico, priorizando equipos sin acceso directo a internet.

En la etapa de 12 a 15 años, insta a priorizar teléfonos móviles sin conexión, evitar las redes sociales y aplicar herramientas de supervisión parental para limitar tiempos y contenidos.

A partir de los 16 años, el texto permite la llegada del teléfono inteligente y el acceso a las plataformas digitales, fomentando la autonomía, la responsabilidad y los hábitos de desconexión. EFE

dic/gb/jlp

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