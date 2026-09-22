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El Congreso vota mañana la propuesta de Sumar para que España firme el tratado contra las armas nucleares

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La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso debatirá y votará este martes una iniciativa de Sumar que insta al Gobierno a iniciar el proceso para que España se adhiera al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN), que ningún país de la OTAN ha suscrito.

Se trata de un acuerdo que el presidente Pedro Sánchez prometió en 2018 cuando negociaba la investidura con el entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias, pero que el Gobierno nunca ha llegado a cumplir.

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La iniciativa, recogida por Europa Press, recuerda los bombardeos nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki y señala que, pese a los acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y Rusia para reducir este tipo de armamento tras el final de la Guerra Fría, todavía quedan más de 13.000 bombas nucleares en el mundo.

Sumar señala que durante los últimos 20 años se ha producido un retroceso en los compromisos internacionales en materia nuclear y que se ha iniciado una "carrera armamentística" sin mecanismos de control sobre la proliferación de armas nucleares tácticas o no estratégicas. A ello añade la situación provocada por la guerra de Ucrania, "que sitúa de nuevo al continente europeo como un posible escenario para la utilización de armas nucleares, como ocurrió durante la Guerra Fría".

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Ante este escenario, el grupo plurinacional considera "imprescindible" un instrumento internacional como el TPAN y sostiene que la única forma de hacer imposible la utilización de las armas atómicas es eliminarlas, al igual que se ha avanzado en la prohibición de otras armas de destrucción masiva.

100 ESTADOS HAN FIRMADO EL TRATADO

El tratado prohíbe de manera integral, entre otras actividades, el desarrollo, posesión, almacenamiento, uso y amenaza de uso de armas nucleares y cifra en 100 los Estados que se han vinculado formalmente al TPAN, sumando los Estados parte y aquellos que únicamente lo han firmado, ha detallado en una nota de prensa la Alianza por el Desarme Nuclear.

Según una encuesta de ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) realizada en mayo de 2026, el 80% de los españoles quiere que España firme el TPAN. La Alianza por el Desarme Nuclear sostiene que este respaldo ciudadano se suma a la posición expresada por Sánchez contra la disuasión y el rearme nuclear y pide a los grupos parlamentarios que aprovechen la votación de este martes para avanzar hacia la adhesión de España al tratado.

El pasado mes febrero el presidente señaló durante la Conferencia de Seguridad de Múnich que el rearme nuclear "no era la vía correcta" para desarrollar la capacidad disuasoria y apeló al peligro que representa, más si cabe con la incertidumbre que proyecta la inteligencia artificial.

LA DISUASIÓN NUCLEAR EXIGE CERO ERRORES, DIJO SÁNCHEZ

"La disuasión nuclear exige cero errores", afirmó Sánchez asegurando que, en consecuencia, "no es una garantía sino una apuesta peligrosa. En este sentido, destacó la necesidad de que las potencias nucleares se sienten, negocien y detengan una nueva carrera armamentística.

Ante ello, el director ejecutivo de la Alianza por el Desarme Nuclear, Carlos Umaña espera que los grupos parlamentarios "sepan aprovechar esta oportunidad". "El Gobierno ha expresado su rechazo a la disuasión nuclear, una amplísima mayoría de la ciudadanía quiere que nuestro país firme el TPAN y ahora el Congreso tiene ante sí una iniciativa concreta para avanzar en esa dirección", ha señalado.

La organización antinuclear indica además que España puede adherirse al TPAN sin abandonar la OTAN, puesto que el Tratado del Atlántico Norte no menciona las armas nucleares ni obliga jurídicamente a sus miembros a apoyarlas. De momento, ningún país miembros de la OTAN lo ha firmado.

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EuropaPress

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