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El Congreso vota hoy la propuesta de Vox para refrendar la españolidad de Ceuta y Melilla y presionar a Marruecos

16/06/2026 El presidente de Vox, Santiago Abascal y la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 16 de junio de 2026, en Madrid (España). La jornada parlamentaria acoge la toma en consideración de la propuesta del Grupo Popular para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial en la designación de jueces internacionales, la reforma de la ley de creación del Instituto de la Mujer planteada por el Grupo Socialista, y el debate de iniciativas clave como las medidas para combatir los discursos de odio en el deporte español. POLITICA Matias Chiofalo - Europa Press
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El Congreso debatirá y votará este martes una iniciativa de Vox para que el PSOE y sus aliados de izquierda e independentistas se pronuncien sobre la "plena e indiscutible" soberanía española de Ceuta, Melilla y otros lugares del norte de África (las islas Chafarinas, el peñón de Vélez de la Gomera, la isla del Perejil, y las islas y peñón de Alhucemas) y para rechazar las "pretensiones" de Marruecos sobre estas plazas.

Se trata de una proposición no de ley que Vox defenderá en la Comisión de Asuntos Exteriores y con la que los de Santiago Abascal también buscan condenar formalmente las declaraciones de miembros del Gobierno marroquí cuestionando la soberanía sobre Ceuta y Melilla.

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Es más, plantean que el Congreso denuncie la "incompatibilidad" de la reiteración de las reivindicaciones territoriales del Gobierno vecino sobre esas ciudades con los principios que fundamentan el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con Marruecos.

También abogan por que la Cámara Baja reafirme que "ninguna necesidad de cooperación migratoria, ningún interés económico y ninguna conveniencia diplomática pueden justificar la aceptación, el silencio o la ambigüedad del Gobierno" de Pedro Sánchez frente a estas reivindicaciones extranjeras.

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Algunas de estas solicitudes se incluían ya en una moción de Vox que el Pleno de Congreso debatió y rechazó la semana pasada, por lo que todo a apunta a que esta iniciativa podría correr la misma suerte.

PETICIONES AL GOBIERNO

En la misma línea, el texto de Vox insta al Gobierno a exigir a Marruecos, mediante la correspondiente comunicación diplomática, una declaración "pública, expresa e inequívoca" de respeto de la soberanía e integridad territorial de España y, específicamente, de la soberanía española sobre Ceuta y Melilla y, de lo contrario, promover "inmediatamente" la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con este país.

En este sentido, plantea que Exteriores convoque al embajador marroquí para trasladárselo personalmente y para avisarle de la voluntad de España de defender su territorio "con todos los instrumentos y medios a disposición del Estado", y que, en el caso de persistir la "invasión" de Ceuta y las declaraciones marroquíes que atacan la integridad territorial de nuestro país, le expulse y retire a su vez al embajador de España en Rabat.

También sugiere al Gobierno que exija a Marruecos que acepte "sin excepción ni excusa formal ni material" todos los retornos, devoluciones y expulsiones del territorio español de sus nacionales, y que revise el conjunto de las relaciones bilaterales para garantizar que cualquier cooperación económica, comercial, migratoria, policial, militar o diplomática quede "presidida por los principios de reciprocidad, respeto de la soberanía española y defensa de nuestra integridad territorial".

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