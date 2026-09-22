El Congreso retira definitivamente la acreditación de prensa al agitador Vito Quiles

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Madrid, 22 sep (EFE).- La Mesa del Congreso ha aprobado este martes la retirada definitiva de la acreditación de prensa al agitador Vito Quiles, una vez cumplidos los plazos de los tres procedimientos por infracciones graves sin que presentara alegaciones.

Fuentes parlamentarias han informado de que cada una de las tres infracciones que ahora se estudiaban tenían como sanción la retirada de la acreditación por un plazo que iba de tres meses mínimo hasta la retirada de manera definitiva.

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Se abrieron estos tres expedientes por difundir por internet imágenes obtenidas en zonas no permitidas del Congreso y por interrumpir conferencias de prensa de diputados, el pasado marzo en los tres casos.

Las citadas fuentes han indicado que el PP se ha abstenido de votar este punto en la reunión de la Mesa, donde ha salido adelante con la mayoría de PSOE y Sumar.

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Quiles ya tenía dos retiradas temporales previas de la acreditación, por lo que en esta ocasión se trataba de la tercera, cuarta y quinta sanción, mientras que a partir de la tercera la reiteración lleva a que la infracción se califique como grave. EFE